Krystian zyskał popularność dzięki udziałowi w programie "Hotel Paradise". Zwycięzca trzeciej edycji może pochwalić się sporym gronem fanów. Na Instagramie obserwuje go już ponad 210 tysięcy użytkowników. To właśnie w mediach społecznościowych przystojny Włoch chwali się swoją przemianą. Po programie Krystian zadbał o ciało oraz zainwestował w zabiegi upiększające.

"Hotel Paradise". Krystian z trzeciej edycji poddał się zabiegom upiększającym

Krystian Feretti był pierwszym uczestnikiem programu Hotel Paradise i wraz ze swoją ówczesną partnerką Basią dotarł do wielkiego finału. Choć miał szansę wygrać 100 tys. zł, to postanowił podzielić całą sumę pomiędzy na obie finałowe pary, co oznacza, że w "Hotelu Paradise" wygrał 25 tys. zł.

Po zakończeniu show Krystian zaczął mocno inwestować w swój wygląd. Na instagramowym koncie pochwalił się, że po ponad miesiącu ciągłej zabawy na Zanzibarze wrócił na siłownię i zadbał o ciało. Postanowił także zainwestować w zabiegi upiększające.

Poddał się m.in. wolumetrii twarzy, czym wyraźnie zmienił jej owal i poprawił linię żuchwy. Obecnie 27-latek wygląda inaczej, niż w programie. Nadal stawia natomiast na charakterystyczną dla siebie fryzurę na samuraja. Zdjęcia Włocha, na których widać, jak zmieniał się przez ostatnie lata, możecie zobaczyć w galerii nad tekstem.

Krystian Feretti

Zwycięzca trzeciej edycji programu "Hotel Paradise" ma 27 lat i pochodzi z Włoch. Obecnie mieszka w Warszawie, gdzie pracuje jako organizator spotkań polityków i urzędników państwowych oraz agent nieruchomości.