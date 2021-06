Ida Nowakowska karmi piersią syna. Chłopiec rośnie jak na drożdżach. "Przesyłamy miłość"

Ida Nowakowska do ostatnich chwil przed porodem pracowała na planie "Pytania na śniadanie". Pożegnała się z widzami 6 maja, a tego samego dnia pojechała do szpitala. W nocy przyszedł na świat jej syn. Przez ostatnie kilka tygodni gwiazda relacjonowała na Instagramie swoją nową życiową rolę. Często dzieli się nagraniami i zdjęciami z noworodkiem. Ostatnio nagrała go, kiedy ucinał sobie drzemkę. Dodała także kadr, jak karmi piersią.

Zobacz wideo Ida Nowakowska pokazała nagranie ze szpitala i zdradziła szczegóły porodu

Ida Nowakowska karmi piersią. Dodała relację na Instagramie

Podczas tworzenia ostatniego InstaStories tancerka dodała kadry ze swojego domu, pokazując śpiącego synka oraz siebie. Uśmiechnięta mama trzyma noworodka w ramionach i karmi piersią. Pod krótkim nagraniem napisała "Sending love", natomiast przy śpiącym maluszku dodała hasztag "drzemeczka".

Ida Nowakowska dodała nagranie, na którym karmi synka piersią fot. instagram.com/idavictoria

Pojawienie się na świecie syna Idy Nowakowskiej wywołało ogromne zainteresowanie fanów. Jednak równie często zachowanie młodej mamy wzbudzało kontrowersje. Ostatnio gwiazda spotkała się z krytyką z powodu szybkiego powrotu do pracy po porodzie. Zarówno ona, jak i jej mąż Jack Herndon nie zrezygnowali ze służbowych obowiązków po narodzinach dziecka. Kilka dni po porodzie tancerka pojawiła się w finale programu "Dance Dance Dance", w którym jest jurorką. Później, podczas finału Eurowizji była sekretarzem przekazującym punktację, a niecałe trzy tygodnie od porodu wróciła do prowadzenia "Pytania na śniadanie". Na Instagramie pokazuje, że świetnie radzi sobie z rolą mamy, jednocześnie pracując. W Dzień Dziecka opublikowała post, w którym napisała, że jej rodzice zabierali ją ze sobą wszędzie. Niedawno mąż gwiazdy, pracując zdalnie, opiekował się jednocześnie maluchem. Niewykluczone, że karmiąca piersią mama także zabierze ze sobą malucha do pracy.