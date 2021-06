Taco Hemingway i Iga Lis nieczęsto chwalą się swoim związkiem. Choć o ich relacji wiemy od blisko trzech lat, na ich instagramowych profilach jest niewiele ich wspólnych zdjęć. Najpopularniejszy polski raper i córka dziennikarzy dzielą się z obserwatorami tym, co sami uznają za słuszne. Kiedy wrzucają wspólne zdjęcie, zawsze cieszy się ono sporą popularnością. Ostatnio w sieci (w komentarzach na jednym z portali, a także na facebookowym forum o show-biznesie) zaczęły pojawiać się spekulacje o rzekomym kryzysie w związku pary. Wygląda na to, że Iga postanowiła odnieść się do rewelacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Zamachowska o aferze z Kingą Rusin

Ida Nowakowska pokazała, jak jej ukochany pracuje z synem. "Moi chłopcy"

Iga Lis na romantycznym spacerze z Taco Hemingway

20-latka opublikowała niedawno wakacyjną fotografię, na której siedzi w wełnianym topie na pomarańczowym krześle i rozmarzona wpatruje się w przestrzeń. Lis oznaczyła na zdjęciu Taco sugerując, że to właśnie on zrobił jej zdjęcie. Córka Kingi Rusin umieściła też na Instastory zdjęcie, na którym prezentuje się z uśmiechem od ucha do ucha. Lis napisała wówczas:

Ode mnie dla Was na lato.

Iga Lis fot. screen Instagram @iga_lis

W komentarzach pod fotografią obserwatorzy zachwycają się nad urodą Igi i cieszą się, że para spędza wspólnie czas.

Ślicznie! Najlepszy sposób na zdementowanie wszystkich głupich plotek.

Jesteś jedną z najpiękniejszych dziewczyn jakie widziałam. Szczęścia dla was!

To zdjęcie to złoto i diamenty.

Przypominamy, że na początku kwietnia Taco Hemingway pobił rekord na Spotify. Dzięki swoim fanom stał się pierwszym polskim twórcą, którego odsłuchano na Spotify ponad miliard razy. Nie dokonał tego przed nim żaden polski artysta.

Kate Winslet odniosła się do związku Jennifer Lopez i Bena Afflecka

ZOBACZ TEŻ: Kinga Rusin rozpływa się nad Igą. Padło pytanie o Taco. Doskonale wybrnęła