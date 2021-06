Romans Jennifer Lopez i Bena Afflecka kwitnie w najlepsze. Artystka po rozstaniu z Aleksem Rodriguezem coraz częściej widywana jest ze swoim byłym narzeczonym. Para, która kiedyś była na szczycie popularności, po ponad 18 latach wraca na języki komentujących show-biznesowe salony. Nic dziwnego, że media starają się uzyskać komentarz także od innych osób z branży. Tak się stało w przypadku Kate Winslet, która w wywiadzie z "New York Times" została zapytana o związek Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Aktorka była wyraźnie zaskoczona, że musi odnieść się do tematu.

Kate Winslet odniosła się do związku Jennifer Lopez i Bena Afflecka

W rozmowie z "New York Times" Kate Winslet miała odnieść się do serii tez, które musiała potwierdzić lub im zaprzeczyć. Jedna z nich brzmiała:

Nie możesz przestać czytać o Jennifer Lopez i Benie Afflecku.

Winslet nieco obruszona pytaniem odpowiedziała:

Co?! Nie! Nigdy w życiu nie czytałam o Jennifer. Co to za pytania?

Wygląda na to, że Kate Winslet nie bardzo zajmują plotki na temat show-biznesu. Aktorka obecnie skupia się na promocji bijącego rekordy popularności serialu "Mare z Easttown" produkcji HBO, w którym gra główną rolę. Winslet wciela się w rolę detektyw Mare Sheehan, która prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa nastoletniej matki. Pierwszy odcinek serialu obejrzało ponad milion użytkowników platform streamingowych HBO GO i HBO Max. Produkcja przypadła do gustu nie tylko fanom, ale i znawcom kina. Gra aktorska i sportretowanie postaci przez Winslet wprost powaliły z nóg krytykę - niektórzy twierdzą nawet, że to jedna z jej lepszych kreacji.