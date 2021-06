Na próżno szukać na instagramowym profilu Magdaleny Różczki prywatnych kadrów, które nie są związane stricte z aktywnością zawodową i działalnością w branży filmowej. Tym razem jednak aktorka zdecydowała się na publikację wpisu, który choć nadal tyczy się pracy, ingeruje nieco w jej życie prywatne. Gwiazda po raz pierwszy od dawna w tak oficjalny sposób pokazała partnera. Miała ku temu idealną okazję, ponieważ Jan Holoubek (syn Gustawa Holoubka i Magdaleny Zawadzkiej) osiągnął spory sukces!

Zobacz wideo Magdalena Różczka zagrała w serialu reżyserowanym przez ukochanego!

Magdalena Różczka gratuluje partnerowi nagrody

Nazwisko Jana Holoubka zobowiązuje go do tego, by osiągnąć sukces na polu zawodowym, po którym poruszali się również jego popularni rodzice. Reżyser i operator (a prywatnie partner Magdaleny Różczki) chyba sprostał temu zadaniu, ponieważ 1 czerwca otrzymał prestiżową Nagrodę im. Janusza "Kuby" Morgensterna "Perspektywa" za debiut w wyreżyserowaniu pełnometrażowego filmu fabularnego "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy".

Ukochana Holoubka nie przepuściła takiej okazji, by pogratulować ojcu swoich dzieci sukcesu.

Gratuluję ci, kochany Janie, tej pięknej nagrody za film - napisała na Instagramie i opublikowała zdjęcie partnera ze statuetką.

Magdalena Różczka również miała swój udział w realizacji projektu przedstawiającego losy niesłusznie skazanego za morderstwo Tomasza Komendy. W filmie zagrała Katarzynę, żona Remigiusza Korejwo.

To nie był pierwszy raz, kiedy aktorka współpracowała na planie filmowym ze swoim partnerem. Poznała go przy produkcji "Lekarzy", a niebawem wystąpi także w reżyserowanym przez niego serialu "Rojst".

Magdalena Różczka i Jan Holoubek są razem od 2012 roku. Doczekali się narodzin dwóch córek i wspólnie wychowują najstarszą pociechę aktorki z pierwszego małżeństwa.

