Do sieci trafił właśnie najnowszy teledysk Billie Eilish do piosenki "Lost Cause". Utwór pochodzi z albumu "Happier Than Ever", który ukaże się 30 lipca. Póki co poznaliśmy z niego trzy inne (oprócz "Lost Cause") utwory - "My Future", "Therefore I Am" i "Your Power". Billie Eilish niedawno ogłosiła też trasę koncertową, która odbędzie się latem 2020. Wokalistka ma dopiero 19 lat, a już zdobyła siedem nagród Grammy oraz tworzy piosenki wraz ze swym bratem Finneasem.

REKLAMA

Do sieci trafił najnowszy teledysk do piosenki Billie Eilish. Tego fani się nie spodziewali

Billie Eilish zaskoczyła teledyskiem swoich fanów, którzy kompletnie nie spodziewali się, że kiedykolwiek ujrzą swoją idolkę w takim wydaniu. Billie na przestrzeni ostatnich kilku lat zdążyła już przyzwyczaić swoich fanów do tego, że jej klipy zyskują najczęściej symboliczny wymiar. Było tak w przypadku hitów takich jak "Lovely" czy "Everything I Wanted", które były - można rzec - bardzo melancholijne. Kolejne nagrania bywały bardziej żywiołowe, jednak wokalistka zawsze występowała w nich w charakterystycznych dla swojego stylu luźnych ubraniach.

Grammy 2021 wręczone! Historyczna wygrana Beyonce [PEŁNA LISTA ZWYCIĘZCÓW]

Zobacz wideo Cezary Pazura opowiedział o najstarszej córce. „Odziedziczyła naiwność".

Ogromnym zaskoczeniem okazał się więc teledysk do jej najnowszego singla, w którym to Billie Eilish wystąpiła w bardzo zmysłowym wydaniu. Wokalistka tańczy w nim prezentuje się zarówno w luźnych ubraniach, jak i piżamie. Dotychczas piosenkarka unikała odsłaniania swojego ciała. Wideo spotkało się ciepłym odbiorem ze strony fanów, którzy stwierdzili, że artystka jest coraz bardziej pewna siebie, co przekłada się również na jej nową twórczość.

Wygląda na pewną i zadowoloną z siebie. Kocham to!

To jest tak inne, że aż nie wiem, co myśleć.

Cieszę się, że Billie ma taką pewność siebie, uwielbiam zarówno jej wcześniejszy, jak i obecny styl - pisali internauci.

Billie Eilish w blond włosach niczym Dolly Parton. "Dodałaś sobie 15 lat"

Jakiś czas temu artystka zaskoczyła swoich fanów zdjęciami z sesji zdjęciowej dla "Vogue'a", gdzie - podobnie jak w przypadku najnowszego teledysku - również wystąpiła w zmysłowym wydaniu.