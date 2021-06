Związek Piotra Żyły i Marceliny Ziętek kwitnie. Para do tej pory robiła, co w jej mocy, aby utrzymywać relację w tajemnicy, jednak najwyraźniej skoczek zmienił zdanie w tej kwestii. Pokazał zdjęcie, na którym pozuje w objęciach młodej aktorki.

Piotr Żyła w objęciach Marceliny. Skoczek pokazał pierwsze zdjęcie z ukochaną

To, że Piotr Żyła spotyka się z Marceliną Ziętek, wiadomo już od dawna. Do tej pory para udostępniała jednak tylko takie zdjęcia, które uniemożliwiały identyfikację drugiej połówki. Tak było jeszcze niedawno, kiedy aktorka opublikowała fotografie ze wspólnego wyjazdu do spa. Choć widać na nich, że spędzają razem czas i nie szczędzą sobie romantycznych gestów, to cały czas brakowało kropki nad i.

W środę Piotr Żyła po raz pierwszy opublikował zdjęcie z ukochaną na Instagramie. Wygląda na to, że zakochani wybierają się razem na wesele. Oboje włożyli eleganckie stroje i promienieją szczęściem.

Ciekawy weekend się zapowiada #weekend #party #wesele - napisał Piotr Żyła.

Zdjęcie spodobało się fanom Piotra, którzy wspierają skoczka i jego partnerkę. Pod nowym postem posypały się pozytywne komentarze.

Jak fajnie was widzieć razem.

Doczekaliśmy się!

Para jak z okładki - piszą internauci.

Przypomnijmy, że Piotr Żyła przez 12 lat był mężem Justyny Żyły. Gdy on spędza czas w towarzystwie Marceliny, Justyna postanowiła wyjechać i miło spędzić czas razem z dziećmi nad morzem.

Justyna Żyła fot. justynazyla/Instagram