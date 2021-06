Justin Bieber dzięki ogromnemu szczęściu i przebojom takim, jak chociażby "Baby" może pochwalić się milionami fanów na całym świecie. Bacznie śledzą każdy jego wpis na Instagramie i komentują opublikowane fotografie. Nic więc dziwnego, że ich uwadze nie umknęła kolejna zmiana wizerunku kanadyjskiego piosenkarza.

Justin Bieber kolejny raz zmienił fryzurę

Styl muzyczny i wizerunek Justina Biebera wielokrotnie zmieniały się przez lata. Na samym początku wokalista pokazywał się w chłopięcej fryzurze z grzywką zasłaniającą czoło, a w radiu wybrzmiewały popowe piosenki, jak np. "Baby". Z czasem zaczął eksperymentować z układaniem włosów, ich długością i a nawet kolorem, a każdy taka zmiana wywoływała lawinę komentarzy.

Tylko w tym roku Bieber kilka razy bawił się swoim wyglądem. Jeszcze w marcu mogliśmy oglądać go we włosach sięgających za ucho. Tymczasem już miesiąc później artysta pochwalił się dredami, które nie przypadły fanom do gustu. Jednak i one nie zagościły długo na głowie Kanadyjczyka. Tydzień temu piosenkarz pokazał światu kolejną nową fryzurę. Tym razem postanowił ściąć włosy na bardzo krótko.

Pod pierwszą z fotografii pojawiło się wiele sprzecznych opinii fanów Biebera. Część z nich była pozytywnie zaskoczona przemianą.

Wyglądasz uroczo.

Włosy wróciły do normalności.

Lepiej niż w dredach – czytamy w niektóry komentarzach.

Na drugim biegunie pojawili się amatorzy wcześniejszych fryzur.

Nie musiałeś obcinać włosów – wybrzmiało.

Od tamtego czasu wokalista zdążył opublikować jeszcze kilka zdjęć, w tym jedno z ostatnich, na wygląda na zamyślonego.

Selfie, którego wszyscy potrzebowaliśmy – zachwycała się jedna z osób.

Wielu internautów kolejny raz nawiązało jego nowej fryzury. Niektórzy pisali nawet, że przez artystę sami chcą teraz obciąć włosy.

