Team X cały czas zaskakuje fanów muzycznymi nowościami. Tym razem postanowili wypuścić nowy utwór, który idealnie wpisuje się w nadchodzący, wakacyjny klimat. Piosenka "All In" udostępniona na YouTube natychmiast trafiła do karty "na czasie", gdzie zajęła drugie miejsce. Przebije sukces Ekipy Friza?

Nowy utwór Teamu X "All In" na drugim miejscu za Ekipą Friza

Na polskim YouTube dwie ekipy wiodą prym. Niekwestionowanym numerem jeden jest Ekipa Friza, ale po piętach depcze jej Team X. Na ich profilach fani mogą oglądać vlogi, wyzwania, a teraz również klipy wideo do utworów muzycznych. Team X wyszedł z nową propozycją na nadchodzące wakacje i udostępnił teledysk do piosenki "All In". W niecałą dobę odtworzono go ponad milion razy. Piosenka świetnie wpisuje się w letni klimat i już została okrzyknięta wakacyjnym hitem. Teledysk zrealizowano w parku rozrywki Suntago i nie brakuje w nim tropikalnego klimatu.

Fani w komentarzach nie ukrywali, że utwór bardzo przypadł im do gustu. To nie jest pierwsza piosenka wypuszczona przez Team X, ale Internauci uważają, że jak do tej pory najlepsza.

Ale wakacyjny vibe czuć.

Ta nuta jest moim zdaniem najlepsza z waszych wszystkich.

Na początku myślałem, że słabe, ale z każdym kolejnym odsłuchaniem to jest coraz lepsze.

Szczerze, najlepiej wyszło - czytamy w komentarzach.

Team X - na czym polega, kto do niego należy?

Team X tworzą grupy znanych youtuberów, którzy mieszkają ze sobą w luksusowej willi pod Warszawą. Projekt po części przypomina format reality show. Wspólnie prowadzą również swój kanał na YouTube, który można znaleźć pod tą samą nazwą. Do tej pory kanał zasubskrybowało 793 tys. użytkowników.

Pomysłodawcą projektu jest Stuu Burton, jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce, który założył Team X w 2019 roku. Na początku w projekcie brało udział pięciu influencerów (Kacper Blonsky, Marcin Dubiel, Lexy Chaplin, Julia Kostera, Xavier Pniewski).

Do Teamu X połączył również uczestnik Top Model - Michał Gała, ale po dwóch miesiącach musiał pożegnać się z pozostałymi osobami z powodu komplikacji z agencją. Na jego miejsce do projektu dołączyła Natalia Karczmarczyk, znana jako Natsu. W sieci zawrzało, gdy wyciekły kontrowersyjne materiały z jej udziałem. Influencerka przejęła obowiązki Stuu i została nową przewodniczącą Temu X, zapowiadając przy okazji nową ekipę. Aktualnie to Teamu X należy osiem osób: Patrycja Mołczanow, Maciek Sheo, Julia Żugaj, Karol, Czaro, Leksiu i Monika.

Jak Wam się podoba piosenka?