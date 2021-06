Maryla Rodowicz ma utalentowaną córkę. Czym zajmuje się Katarzyna Jasińska? Nie poszła w ślady mamy

Katarzyna Jasińska sześć lat temu udzieliła wywiadu dla magazynu "Viva!". Już wtedy przyznała, że jej relacja z matką była trudna aż do momentu, w którym wyjechała do Krakowa. Choć Maryla dostrzegała w niej talenty artystyczne, to córka postanowiła złożyć papiery do Akademii Rolniczej.

Czym zajmuje się córka Maryli Rodowicz? Katarzyna Jasińska nie poszła w ślady mamy

Katarzyna Jasińska jest pasjonatką koni. Ma na swoim koncie liczne publikacji o pracy z nimi. Dziś pracuje jako instruktorka naturalnego jeździectwa i jest behawiorystką. Prowadzi także warsztaty, kursy i szkolenia z zakresu psychologii koni. Jak przyznała w wywiadzie dla "Vivy!", odnalezienie swojej drogi zajęło jej sporo czasu.

Buntowałam się i w wyniku tego studiowałam przez dziewięć lat. W międzyczasie chorowałam na depresję, długo szukałam swojej drogi.

Jak wyznała w tym samym wywiadzie, wciąż pracuje nad relacjami z mamą. Dopiero po trzydziestce ich kontakt zaczął się poprawiać.

Musiałabym chyba mieć swoje dzieci, żeby przekonać się, jak to jest. Ale utrzymujemy kontakt, codziennie rozmawiamy, czasem nawet dwa razy dziennie, zwłaszcza gdy mama jedzie na koncerty i nudzi się w drodze. Żeby zmienić sposób patrzenia na mamę, trzeba nad tym pracować, nabrać dystansu i pokory. Ja jestem przepełniona pokorą.

Po rozwodzie Maryli z Andrzejem Dużyńskim kobiety miały jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie. Jasińska często przyjeżdża do Warszawy, aby wesprzeć mamę dobrym słowem.

Katarzyna jest córką z Maryli z jej związku z aktorem Krzysztofem Jasińskim.