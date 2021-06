Justyna Kowalczyk należy do tego grona gwiazd, które niespecjalnie epatują życiem rodzinnym w mediach. Sportsmenka skupia się przede wszystkim na pracy, co równie chętnie relacjonuje na swoim Instagramie. Kilka tygodni temu poinformowała tam, że spodziewa się dziecka. Opublikowała wówczas zdjęcie na tle gór, na którym mogliśmy dostrzec pierwsze ciążowe krągłości. Justyna Kowalczyk mimo swojego stanu, nie zwalnia tempa i wciąż podąża po górskich szlakach. Co poniektórym internautom nie bardzo to się podoba.

Zobacz wideo Justyna Kowalczyk w "Wilkowicz Sam na Sam": Wciąż nie zasypiam bez leków nasennych. Ale teraz przyszedł czas, żeby już chociaż nie było widać tego umartwienia

Justyna Kowalczyk skrytykowana za aktywność fizyczną podczas ciąży

Uprawianie sportu dla Justyny Kowalczyk nie jest niczym nadzwyczajnym. Przyzwyczajona od wielu lat do treningów sportsmenka nie wyobraża sobie bez nich życia. Obecnie jest w ciąży, ale wciąż nie daje sobie taryfy ulgowej. Niektórzy internauci zarzucają jej w komentarzach, że w błogosławionym stanie nie powinna narażać się na takie eskapady. Sama zainteresowana w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" konkretnie odnosi się do krytyki.

Tak, walczę w ciąży o sprawność fizyczną i nie jest to żaden egoizm, jak mi kilkadziesiąt miłych pań próbuje wmówić, pisząc oburzone wiadomości prywatne lub kasowane przeze mnie obraźliwe komentarze - tłumaczy sportsmenka.

Justyna Kowalczyk dodaje, że jej ciało jest przyzwyczajone do wysiłku fizycznego.

Justyna Kowalczyk pokazała ciążowy brzuch w śnieżno-górskiej scenerii

Sportsmenka wyjaśniła, że jej ciało przyzwyczajone do regularnego wysiłku fizycznego, ma na przykład inną termoregulację i nagła przerwa w aktywności fizycznej, byłaby szokiem dla organizmu. W trosce o kręgosłup musi też utrzymywać gorset mięśniowy.

Kółko moralizatorów i moralizatorek i tak wie lepiej. Mam leżeć na kanapie i patrzeć na brzuch, który stał się ich wspólnym dobrem. Na nic powtarzanie, że jeśli ciąża przebiega bez zastrzeżeń, to i można żyć w miarę normalnie - podsumowuje Justyna Kowalczyk.

Justynie Kowalczyk życzymy dużo zdrowia i radzimy nie przejmować się "troskliwymi" przytykami internautów.

