Anna Szczepańska została wybrana w Głosowaniu Internautów i dzięki otrzymaniu tzw. Srebrnego Biletu omija castingi z jury. Tym samym na kilka miesięcy przed emisją programu została uczestniczką "Top Model".

"Top model". Kto dostał Srebrny Bilet?

"Top model" to jeden z popularniejszych programów stacji TVN, w którym uczestnicy próbują swych sił w modelingu. Od ósmej edycji "Top Model" pojawiły się również Złote i Srebrne Bilety. Dzięki uzyskaniu Złotego Biletu dany uczestnik omija bootcamp i trafia od razu do domu modelek. Srebrny Bilet pozwala przeskoczyć etap castingów na panelu jurorskim i uczestnik od razu bierze udział w bootcampie.

Piątka kandydatów do Srebrnego Biletu została wskazana przez jury oraz prowadzącego Michała Piróga. Potem odbyło się głosowanie internautów, którzy swoje głosy mogli oddawać na:

Adama Lochyńskiego,

Małgorzatę Miłek,

Sarę Prentką,

Annę Szczepańską,

Adama Szczepińskiego.

Anna Szczepańska od początku cieszyła się sympatią internautów i ostatecznie to ona otrzymała Srebrny Bilet z rąk Michała Piróga.

"Top Model". Kim jest Anna Szczepańska?

Anna Szczepańska mieszka w Krakowie, gdzie pracuje przy produkcji teledysków muzycznych. Ma ukochanego psa Hermesa, z którym codziennie chodzi na długie spacery. Chętnie gra w tenisa, pływa i uprawia jogę. Pracowała jako modelka, chce wrócić do modelingu.

Co jeszcze wiemy o uczestniczce programu? W zgłoszeniu, które wysłała do programu "Top Model" dziewczyna przyznała, że ma 30 lat, waży 58 kg. Mierzy 183 cm, a jej wymiary to 87/63/90.

Anna została nominowana do rywalizacji o Srebrny Bilet przez Michała Piróga. Jak przyznał prowadzący "Top Model" w wywiadzie udzielonym stacji TVN, żywiołowość Anny i jej temperament zasługiwały na docenienie.

Ania na rozmowie podczas castingu ujęła mnie swoją szczerością, otwartością, ale również bezpretensjonalnością, żywiołowym, lekko zwariowanym temperamentem. Ja zawsze z większym sercem podchodzę do tych, którzy chcą tak naprawdę i odważnie

