Po śmierci Krzysztofa Krawczyka wyszło na jaw, że jego syn nie został uwzględniony w testamencie, a cały majątek przepisano na żonę artysty. Ewa Krawczyk twierdzi, że chciała dojść do porozumienia z Krzysztofem Krawczykiem juniorem. Zażądała jednocześnie, by ten zrezygnował z prawników. Syn wokalisty nagrał ich rozmowę, a nagranie zostało ujawniona na antenie TVN. Menadżer Krawczyka udzielił wywiadu i zdradził, że syn artysty otrzyma zachowek po ojcu. Opowiedział również, jak przez lata wyglądały relacje juniora z nim i Ewą Krawczyk.

Menadżer Krzysztofa Krawczyka o Krzysztofie Krawczyku juniorze

Krzysztof Krawczyk junior nie miał najlepszych relacji z ojcem. Wyszło na jaw, że już kilka miesięcy przed śmiercią wokalisty nawet ze sobą nie rozmawiali. Andrzej Kosmala w rozmowie dla WP podkreślił, że Krzysztof Igor Krawczyk otrzyma zachowek, ale wyraził obawę o to, kto będzie zarządzał tymi pieniędzmi. Przyznał, że nie jest pewny, czy jego doradcy działają w dobrej wierze swojego klienta.

Syn wokalisty cierpi na padaczkę i jest na rencie inwalidzkiej. Mężczyzna żyje na granicy bezdomności, a pieniądze ojca polepszyłyby jego byt. Jego przyjaciele zorganizowali nawet zbiórkę dla Krzysztofa Igora Krawczyka, na zakup najpotrzebniejszych rzeczy. Andrzej Kosmala w wywiadzie dla WP przyznał, że oglądając wywiad z Krawczykiem juniorem, doszedł do wniosku, że jest on zdolny do pracy i nie powinien być utrzymywany przez macochę.

Opiekunowie Krzysia juniora są bardzo zainteresowani wynikiem rozgrywek testamentowych. (...) Kto weźmie te pieniądze i kto będzie pilnował stanu konta, skoro junior nie jest w pełni sprawny? Choć, moim zdaniem, on może iść do pracy. Widać było w telewizji, jak jasno i przejrzyście mówił. Gdzie jest powiedziane, że 47-letniego faceta musi utrzymywać jego macocha - powiedział w rozmowie z Sebastianem Łupakiem.

Syn Krawczyka nie miał łatwego życia. Andrzej Kosmala dodał, że problemy zaczęły się od jego matki, Haliny Żytkowiak, która nie interesowała się losem syna. Gdy przebywali razem w Stanach odesłała go do Polski, a sama postanowiła zostać. Kobieta zadbała jednak, by Krzysztof Krawczyk junior co miesiąc dostawał kwotę 500 zł.

Menadżer wokalisty powiedział również, że napięta sytuacja pomiędzy Ewą Krawczyk a synem Krzysztofa Krawczyka trwa od lat. Zdradził, że to żona muzyka wysyła alimenty na syna juniora. Andrzej Kosmala ma mu również za złe, że nie odwiedzał ojca, gdy ten żył. Przyznał, że przez dwa lata uczył juniora nagrywania w studio i dodał, że Krzysztof junior z ojcem nagrali wspólną płytę, ale wydawcy nie byli zainteresowani.

Wygląda na to, że rodzinny spór szybko nie zostanie zażegnany.