Karolina Pisarek może nie należy do naczelnych gwiazd kolorowych czasopism i serwisów plotkarskich, ale na pewno jest jedną z prężniej działających polskich modelek na świecie. Kiedy przyszła do "Top Model", zarzucano jej, że kariery na wybiegu nie zrobi, bo jest za niska. Nie zmienia to jednak faktu, że w branży fotomodelingowej wiedzie prym.

Karolina Pisarek w nowej sesji zdjęciowej dla znanej marki. Musiała lecieć na Teneryfę. Było warto

Jakiś czas temu Karolina Pisarek chwaliła się, że została ambasadorką Calzedoni, która ma swoje filie w wielu krajach Europy, a nawet w Meksyku. Tym razem jednak podpisała kolejny kontrakt z rzędu z polską marką Deezee. Na potrzeby wykonania zdjęć do najnowszej kampanii musiała wylecieć z ekipą aż na Teneryfę. Chyba nie musimy pisać, w jakich pięknych warunkach przyszło jej pracować.

Karolina Pisarek mat. prasowe

Pisarek nie ukrywa, że praca fotomodelki daje jej radość i spełnienie. I choć na co dzień mieszka na warszawskim Mokotowie w apartamencie wartym grubo ponad dwa miliony złotych, często podróżuje po świecie w związku z zawodowymi zobowiązaniami. I pomyśleć, że to Radek Pestka wygrał piątą edycję "Top Model" w 2015 roku, a nie Karolina, która ostatecznie zajęła drugie miejsce... Oby w najbliższym, jesiennym sezonie triumfował jednak ktoś, kto chce się spełniać w zawodzie modela.

