W jednym z wywiadów księżna Kate przekonywała, że robi wszystko, by zapewnić trójce swoich pociech normalne dzieciństwo, mimo że są członkami rodziny królewskiej. Najstarszy z dzieci, książę George jest trzecim w kolejności kandydatem do brytyjskiego tronu. Wyszły na jaw szokujące informacje - planowano zamach na małego arystokratę.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William z dziećmi w ogrodzie

Olga Frycz spędziła Dzień Dziecka z ojcem swojej córki. "Rodzice muszą się dogadywać"

Planowano zamach na księcia George'a

Książę George 22 lipca skończy osiem lat. Chłopiec nieczęsto pojawia się publicznie, wszystko za sprawą tego, że rodzice chcą go chronić. Zazwyczaj towarzyszy księżnej Kate i księciu Williamowi podczas ważnych, oficjalnych wystąpień.

Zagraniczne media poinformowały, że planowano zamach na ośmiolatka. Jak donosi portal New Idea, szczegóły zamachu na George'a zostały ujawnione podczas procesu Sahayba Abu, który został uznany za winnego przestępstw terrorystycznych i zachęcania dżihadystów do ataków. Mężczyzna został aresztowany w lipcu ubiegłego roku. W zatrzymanych nagraniach rozmów telefonicznych słychać, jak Sahayba Abu szczegółowo planował spisek przeciwko chłopcu ze swoim wspólnikiem. Chcieli udać się do sieci z lodami, znajdującej się niedaleko rezydencji księżnej Cambridge, a następnie wlać truciznę do lodów, które miały być przeznaczone dla George'a.

Pójdą kupić lody, a potem najprawdopodobniej ich syn je zje - słychać na nagraniu.

Jakie imię dla córki rozważają Meghan Markle i książę Harry? Zdradzili już wcześniej

Skazany mężczyzna udostępnił również szczegóły dotyczące szkoły George'a zwolennikom ISIS, których zachęcał do zaatakowania księcia.

Były ochroniarz księżnej Diany, Ken Wharfe, zdradził w rozmowie z New Idea Royals, że chociaż William i Kate byli wstrząśnięci spiskiem, mieli pewność, że ich zespół będzie w stanie zapewnić im i ich dzieciom bezpieczeństwo. We wrześniu podwojono ochronę rodziny księżnej Kate i Williama. Jako bezpośrednim pretendentom do tronu całą dobę towarzyszy im sztab ludzi od bezpieczeństwa, którzy są opłacani przez brytyjskie Ministerstwo Skarbu.