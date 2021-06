Z okazji Dnia Dziecka na Instagramie mnóstwo gwiazd opublikowało wspominkowe zdjęcia z dzieciństwa, a także fotki z własnymi pociechami. Maciej Zakościelny pochwalił się fanom rodzinnym zdjęciem sprzed kilkudziesięciu lat. Będziecie w stanie go rozpoznać?

Maciej Zakościelny na zdjęciu z dzieciństwa: "Zweryfikowałbym swoje zachowanie"

Maciej Zakościelny należy do tego grona gwiazd, które niechętnie opowiadają o swoim życiu prywatnym publicznie. Owszem, zdarza mu się co jakiś czas opublikować wspólne zdjęcie z żoną i dziećmi, jednak robi to stosunkowo rzadko. Nic więc dziwnego, że każda taka fotka budzi wielkie zainteresowanie wśród jego fanów. Tak było i tym razem, gdy pochwalił się rodzinnym zdjęciem z dzieciństwa. Przy okazji podzielił się swoimi przemyśleniami na temat bycia dzieckiem, a także rodzicem. Jak sam przyznaje, gdyby tylko mógł, zmieniłby nieco swoje zachowanie.

Gdybym ja wiedział wtedy, co znaczy być rodzicem, to z pewnością zweryfikowałby swoje zachowanie, więc ten dzień dedykuję po części również rodzicom. Cierpliwym, wspierającym, szanującym rodzicom a Wam młodszym kolegom i koleżankom życzę, abyście dorastali w poczuciu szczęścia i swobody w wyrażaniu siebie i własnych emocji. Ps. Chyba nie macie wątpliwości, który to ja - czytamy pod postem.

Udało wam się go rozpoznać? Dajcie znać w komentarzach.

