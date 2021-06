"Mam talent!". Już nie Szymon Hołownia! Wiadomo, kto będzie nowym prowadzącym show

Zbliża się 13. edycja programu TVN "Mam talent!". Jak podaje portal Pudelek.pl, tym razem w roli prowadzącego wystąpi Michał Kempa - stand-uper i dziennikarz znany z TVN24.

"Mam talent!". Michał Kempa nowym prowadzącym. Zastąpi Szymona Hołownię

Michał Kempa ma dołączyć do programu, który emitowany będzie jesienną ramówką. Telewizja TVN w roli nowego gospodarza rozważała również Barbarę Kurdej-Szatan i Filipa Chajzera. Drugim prowadzącym - bez zmian względem poprzednich edycji - będzie Marcin Prokop. Stacja TVN znalazła także zastępstwo za Agustina Egurrolę, który w ostatnim czasie związał się z TVP (został jurorem "Dance Dance Dance 3", a jesienią będzie oceniać uczestników "You can dance - nowa generacja"). Tancerza zastąpi Jan Kliment, znany m.in. z programu "Taniec z gwiazdami".

Na 13. edycję show widzowie czekają nieco dłużej niż zwykle. Według wstępnych założeń program miał być nadawany jeszcze w jesiennej ramówce 2020 roku, ale ze względu na pandemię jego realizację przełożono na termin późniejszy. Jak tłumaczył zastępca dyrektora programowego TVN Bogdan Czaja w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl:

Terminarz zdjęć będzie zależał od rozwoju sytuacji covidowej, ale chcemy żeby nowe odcinki pojawiły się w ramówce już z początkiem września. Na pewno chcemy realizować "Mam talent!" z udziałem publiczności, ona nadaje temu programowi życie.

Nadal trwają castingi do 13. edycji programu. Wszyscy chętni do udziału w "Mam talent!" mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej tvn.pl. Casting trwa do 15 lipca 2021 roku.

