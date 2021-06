Małgorzata Rozenek jest jedną z celebrytek, które mają do siebie spory dystans. Perfekcyjna potrafi się z siebie śmiać i nieraz to udowodniła. 1 czerwca świętowała 43. urodziny i z tej okazji zapragnęła spełnić jedno marzenie, jednak nigdy nie było ku temu okazji. Na wakacjach zaszalała i obrzuciła się z Radosławem tortem po twarzy. Całość nagrała na Instagramie.

Małgorzata Rozenek obrzuca się z Radosławem tortem

Małgorzata Rozenek konsekwentnie spełnia kolejne swoje marzenia. Pragnęła powiększyć rodzinę, i udało się - już niedługo jej najmłodszy syn Henryk będzie świętował pierwsze urodziny. Chciała mieć własną markę ubraniową - ma. Perfekcyjna jest teraz w urodzinowym nastroju i na wakacjach postanowiła spełnić jedno z marzeń. Nie jest tajemnicą, że od czasu do czasu lubi zaszaleć - gwiazda jest wielką fanką amerykańskich komedii, w których jedna z osób z zaskoczenia rozsmarowuje niczego się nie spodziewającemu nieszczęśnikowi tort na twarzy.

Małgorzata postanowiła to odtworzyć na sobie i Radosławie. Co prawda nie było momentu zaskoczenia, który jest kluczowy, ale widać, że całość bardzo ich uszczęśliwiła. Gwiazda opublikowała serię filmików na Instagramie i wyjawiła, że obiecali sobie z Radosławem, że zaszaleją i to zrobią, gdy będą świętować wspólne urodziny.

Obiecaliśmy sobie, że kiedyś to zrobimy, i dzisiaj przyszedł ten dzień - napisała.

Z tortem na twarzy Małgorzata przyznała, że spodziewała się, że będzie milej. Nie mogło zabraknąć słodkiego pocałunku pomiędzy Małgorzatą a Radosławem. Mężczyzna zachęcił obserwatorów do takiego szaleństwa i dodał, że było warto. Na koniec w narodowych barwach na twarzy zakochani odśpiewali "Polska, biało-czerwoni".

I właśnie to kocham w Tobie - napisał Radosław.

Dobrze mieć w sobie coś z dziecka - czytamy.

Wy też marzycie o takiej rozrywce?