Bartłomiej M., aktor występujący w reklamach oraz filmach m.in. Patryka Vegi, został zatrzymany na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Na początku maja pisaliśmy o wstrząsającym reportażu Agnieszki Żądło dla "Newsweeka", która przeprowadziła dziennikarskie śledztwo naokoło mężczyzny. Również Portal wPolityce.pl podawał informacje o rzekomych fascynacjach podejrzanego Bartłomieja M. młodymi dziewczynami. "Miał upijać nastoletnie dziewczynki i robić im nagie zdjęcia".

Aktor i były prezenter zatrzymany. Bartłomiej M. miał dokonać gwałtu na trzech nastolatkach

Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła doniesienia serwisu oraz reportażu Agnieszki Żądło, wysyłając informację prasową o następującej treści:

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie został dziś (1 czerwca 2021 roku) zatrzymany aktor i fotograf Bartłomiej M. Usłyszał zarzut gwałtu na trzech nastolatkach – w wieku od 15 do 17 lat, a także nawiązywania kontaktów z małoletnimi w celu dokonywania na nich przestępstw seksualnych oraz posiadania pornografii z udziałem osób poniżej 15. roku życia. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.

Portal wPolityce.pl. podaje ponadto, w jaki sposób podejrzany miał umawiać się z dziewczętami - namawiał je na profesjonalne sesje zdjęciowe.

W ten sposób ofiarą gwałtu padły co najmniej trzy dziewczyny w wieku od 15 do 17 lat. Ofiar może być więcej, ponieważ do prokuratury zgłaszają się kolejne pokrzywdzone. Trwa intensywne śledztwo w tej sprawie i prokuratura nie wyklucza rozszerzenia zarzutów - dodaje rzecznik z prokuratury.

Mężczyźnie grozi 12 lat pozbawienia wolności, choć wedle ustaleń portalu to nie pierwszy raz, kiedy Bartłomiej M. działa wbrew prawu.

Mężczyzna był już oskarżony o podobny czyn. W listopadzie 2017 roku sąd nieprawomocnie orzekł wobec niego 2 lata i 11 miesięcy pozbawienia wolności za gwałt. Sprawa jest na etapie rozpoznawania apelacji.

Bartłomiej M. - kto to?

Zatrzymany mężczyzna to polski aktor serialowy oraz filmowy. Na swoim koncie ma udział w takich produkcjach jak: "Świat według Kiepskich", "Jak zostałem gangsterem?", Barwy szczęściach" oraz w "Kobietach mafii". Niektórzy nazywają go także dziennikarzem, ponieważ swego czasu był prezenterem w Poland In. Sześć lat temu z kolei startował w wyborach parlamentarnych z list Prawa i Sprawiedliwości. Nie otrzymał mandatu poselskiego.