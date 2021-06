Książę Karol i księżna Camilla wybrali się z wizytą do południowego Londynu, gdzie odwiedzili kilka lokalnych biznesów na Starym Mieście Clapham. Gościli m.in. w jednym z pubów, gdzie książę został zaproszony na piwo. Mógł sam stanąć za barem i nalać sobie trunku prosto z beczki. W mediach społecznościowych książęcej pary opublikowano nagranie i zdjęcia z tego dnia. Fani monarchii natychmiast zwrócili uwagę na dłonie księcia. Jedna z nich była wyjątkowo spuchnięta, a napięta skóra zaczerwieniona. Wzbudziło to niepokój.

Zobacz wideo Książę Karol i Camilla biją brawo dla pracowników służby zdrowia walczących z koronawirusem

Książę Karol pije piwo z bardzo opuchniętą dłonią. Choruje?

Podczas materiału z wizyty w pubie książę Karol popija piwo ze szklanki, a jego spuchnięta dłoń bardzo rzuca się w oczy. Zaniepokojeni fani zaczęli martwić się o zdrowie księcia.

Martwię się o jego biedne ręce, wyglądają na bolesne. Mam nadzieję, że wytrzyma wystarczająco długo, żeby choć na chwilę zobaczyć tron.

Książę Walii, twoje ręce są bardzo, bardzo spuchnięte. Proszę, zbadaj się. Życzę zdrowia.

Dłonie księcia wyglądają niezdrowo. Mam nadzieję, że wszystko ze zdrowiem w porządku - napisali internauci na profilu książęcej pary na Twitterze.

Książęca para nie odniosła się do tych opinii. Z czego może wynikać takie opuchnięcie dłoni? Eksperci podają kilka różnych przyczyn. Do najczęstszych powodów należą problemy z nerkami i zatrzymywanie się wody w organizmie, co jest dosyć groźnym objawem. Jednak podobne dolegliwości wywołują nadciśnienie i przyjmowanie na nie leków, a także m.in. problemy z wątrobą, sercem. Obrzęki rąk pojawiać się mogą także przy ukąszeniu przez owada lub kiedy dłoń została nadwyrężona.