Paweł Kukiz porzucił muzykę na rzecz polityki w 2016 roku. Rok wcześniej kandydował w wyborach prezydenckich, w których zajął trzecie miejsce wśród 11 kandydatów, zdobywając ponad 20 proc. poparcia. Niepokorny muzyk od początku swojej politycznej kariery zaznaczał, że nie uprawia polityki dla pieniędzy, ale przyświecają mu o wiele wyższe cele.

Kukiz opublikował swoje oświadczenie podatkowe

Wszystko wskazuje na to, że wyznania Kukiza nie były jedynie populistycznymi hasłami, bowiem polityk ujawnił przychody ze swoich tantiem. Działalność muzyczna przynosi Kukizowi niemal dwukrotnie więcej zysków w skali roku niż polityka. Z oświadczenia podatkowego polityka wynika, że zasiadanie w parlamencie oraz szefowanie kołu poselskiemu Kukiz’15 - Demokracja Bezpośrednia wzbogaca Kukiza o 120 tysięcy w skali roku. Z tantiem, czyli praw autorskich do utworów byłego muzyka, przysługuje mu kwota o wiele większa, to jest 200 tysięcy złotych.

Należy zaznaczyć, że przychody z racji działalności muzycznej Kukiza i tak są obecnie o wiele niższe niż jeszcze kilka lat temu. Wtedy były lider zespołu Piersi potrafił wyciągnąć z tantiem nawet 320 tysięcy złotych rocznie.

Paweł Kukiz - od muzyka do polityka

Paweł Kukiz oficjalnie swoją karierę zawiesił w marcu 2016 roku. Od 2004 roku udzielał się politycznie, jednak prawdziwym przełomem była kandydatura w wyborach prezydenckich ponad sześć lat temu. Wtedy to Kukiz osiągnął niespodziewany sukces i rozgościł się w politycznych lożach na dobre.

W ostatnich latach jego pozycja jako polityka sukcesywnie się kurczy. Głośno spekulowano o koalicji Kukiza z partią rządzącą, były muzyk zdementował jednak te plotki. Ujawnione niedawno oświadczenie pokazuje, że Kukiz nie musi się martwić o swoją przyszłość - pieniądze z tantiem będą spływać na jego konto jeszcze długimi latami. Kto wie, może jeżeli Kukizowi znudzi się politykowanie, powróci do koncertowania. Chcielibyście zobaczyć go jeszcze na scenie, niekoniecznie politycznej?