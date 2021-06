Brazylijski raper MC Kevin zdradzał żonę ze swoim kolegą i koleżanką. Kiedy myślał, że ta go nakryła w hotelu, rzucił się do ucieczki. Skoczył z balkonu, co skończyło się tragicznie.

