Barbara Sałacka nie żyje. Kobieta była mamą aktorki Ewy Sałackiej, która zmarła w 2006 roku po użądleniu przez osę. Swoją babcię za pośrednictwem mediów społecznościowych pożegnała wnuczka Matylda Kirstein. To właśnie pani Barbara opiekowała się nią po śmierci matki.

Barbara Sałacka nie żyje. Mama Ewy Sałackiej miała 89 lat

O śmierci Sałackiej poinformowała Matylda, która w poruszających słowach pożegnała ukochaną babcię, podkreślając ich wyjątkową więź.

Dziś chciałabym powiedzieć ci tak dużo, a nie mogę powiedzieć już nic... Świat się zatrzymał. Nie jestem w stanie uwierzyć, że to już i nigdy więcej nie usłyszę "czy to dzwoni pani kierowniczka?". Mało znam takich miłości, jak nasza. Żegnaj moja najlepsza przyjaciółko... Zawsze będziesz dla mnie wszystkim.

Barbara Sałacka miała 89 lat.

Barbara Sałacka nie żyje. Kim była?

Barbara Sałacka była reżyserką i realizatorką telewizyjną spektakli. Jej największa aktywność zawodowa przypadła na lata 70. i 80. XX wieku. Sałacka wyreżyserowała niezliczoną ilość spektakli telewizyjnych - w tym m.in. "Bal stulecia" z Adamem Ferencym i Stanisławą Celińską w obsadzie. Przez lata była związana z Telewizją Polską. Była mamą popularnej aktorki Ewy Sałackiej, która zmarła w wieku 49 lat w wyniku wstrząsu anafilaktycznego. Podczas pobytu na działce nad Zalewem Zegrzyńskim Ewa wypiła napój z butelki, do której wcześniej wpadła osa. Lekarzom nie udało jej się uratować - zmarła w drodze do szpitala.

Córka Ewy Sałackiej, Matylda Kirstein, choć rzadko udziela wywiadów, to w przeszłości dla "Rewii" przyznała, że z utratą mamy pomogli jej przede wszystkim dziadkowie.

Jestem pogodzona z tym, co się stało. W dużej mierze dzięki tacie i babci.

Rodzinie pani Barbary składamy najszczersze kondolencje.