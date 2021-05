Chociaż Angela i Arsen nie znaleźli się w finale trzeciej edycji "Love Island", na chwilę po zakończeniu programu ogłosili, że oficjalnie zostali parą. Od tamtej pory minął już przeszło miesiąc, a miłość byłych uczestników "Love Island" z każdym dniem rozkwita coraz bardziej. W przeciwieństwie do pozostałych par Angela i Arsen nie upubliczniają zbyt wielu szczegółów dotyczących ich związku, tym samym chroniąc swoją prywatność przed czujnym wzrokiem obserwatorów. Tym razem uczestnicy postanowili jednak uczynić wyjątek od reguły, by poinformować fanów o swoich planach.

REKLAMA

"Love Island". Waleria i Piotrek nadal są razem? Te zdjęcia rozwieją wątpliwości!

Zobacz wideo Stella i Piotr z "Love Island" rozstali się

"Love Island". Arsen sprawił Angeli wyjątkowy prezent. Para uda się na zagraniczny wyjazd

Kilka dni temu Angela obchodziła swoje 26. urodziny. Świętowała je razem ze swoim ukochanym od którego otrzymała wyjątkowy prezent. O tym, że Arsen postanowił zabrać ją na wycieczkę do Rzymu, podekscytowana Angela poinformowała za pośrednictwem Instagrama. Opublikowała również urodzinowe fotografie, do których zapozowała wraz z partnerem.

Dostałam piękny prezent... pojedziemy do Rzymu - napisała na Instagramie Angela.

"Love Island". Fani martwią się o Anię i Czarka. Chcą wiedzieć, czy są razem

Oprócz prezentu w postaci zagranicznego wyjazdu, Angela otrzymała również od Arsena ogromny bukiet czerwonych róż, które widoczne są na zamieszczonych przez uczestniczkę zdjęciach.

Wygląda więc na to, że podczas gdy związki niektórych uczestników "Love Island" dobiegały końca, Angela i Arsen wykorzystali ten czas na to, by jeszcze bardziej się do siebie zbliżyć.

ZOBACZ TEŻ: Angela i Arsen z "Love Island" oficjalnie zostali parą. "Nie chcieliśmy podejmować tej decyzji w programie"