30 maja w Opolu odbył się koncert poświęcony Krzysztofowi Krawczykowi "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - The Best of Krzysztof Krawczyk". Tomasz Kammel wystąpił w roli prowadzącego. Dziennikarz ku zaskoczeniu widowni zwrócił się do widzów z przeprosinami.

Tomasz Kammel przeprosił widzów podczas koncertu dla Krzysztofa Krawczyka

Tomasz Kammel poprowadził koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Wypowiadał się w samych superlatywach o muzyku i przywołał historię, która pokazała jak hojną osobą był wokalista. Na widowni zasiadło około 900 osób, ale chętnych było znacznie więcej. Dziennikarz przeprosił na wizji osoby, którym nie udało się pojawić osobiście na koncercie i dodał, że ilość miejsc była bardzo ograniczona z uwagi na pandemiczną sytuację w kraju.

Chciałbym bardzo przeprosić te pięć tysięcy osób, które nie dostały się na widownię. Wynika to z obostrzeń. Na szczęście można nas obejrzeć na ekranie - powiedział

W pewnym momencie Kammel zwrócił się do syna muzyka - Krzysztofa Krawczyka Juniora i go pozdrowił. Wiadomo, że w amfiteatrze nie zabrakło żony muzyka. Nie wiadomo natomiast, czy syn Krzysztofa Krawczyka dostał zaproszenie.

Panie Krzysztofie, nie ma tutaj pana z nami, ale pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że ogląda pan ten koncert w telewizji. Życzymy wszystkiego dobrego - powiedział prezenter.

Konflikt o majątek pomiędzy wdową - Ewą Krawczyk, a synem - Krzysztofem Igorem Krawczykiem od jakiegoś czasu jest bardzo medialny. Dziennikarz chciał załagodzić konflikt i dodał, że być może koncert zjednoczy rodzinę Krawczyka - tak, jak jego muzyka jednoczyła Polaków. Stwierdził, że muzyka łagodzi obyczaje i ma nadzieję, że w przypadku rodziny wokalisty uda się dojść do porozumienia. Internauci są jednak zdania, że Tomasz Kammel wykazał się nietaktem i powinien za to przeprosić.

Też uważacie, że Tomasz Kammel popełnił gafę?