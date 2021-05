Pod koniec lat 90. na całym świecie triumfowały boysbandy. My również doczekaliśmy się odpowiednika Backstreet Boys, którym okazał się zespół Just 5, a w skład którego wchodzili: Grzegorz Kopala, Daniel Moszczyński, Robert Kryla, Shadi Atoun oraz Bartek Wrona. Najbardziej rozpoznawalny był ten ostatni, który znalazł się w zespole, mając niespełna 16 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Oni kiedyś byli razem. Zapomniane związki show-biznesu

Członkowie Just 5 szybko zawładnęli sercami wpatrzonych w nich nastolatek, a piosenka "Kolorowe sny" górowała na listach przebojów. Co ciekawe, do dziś jest dyskotekowym szlagierem.

zespół po wydaniu pierwszej płyty zaczął powoli się rozpadać. Wtedy Bartek Wrona postawił na karierę solową. Wystąpił w programie "Bar" i wydał piosenkę "Jedna na milion", która stała się hitem. Niestety niedługo później słuch o nim zaginął. Bartek Wrona po kilku latach próbował wrócić na muzyczny szczyt, jednak bez większych rezultatów. Sprawdźcie, jak teraz wygląda i czym się zajmuje.

Darek Lewandowski / FORUM

Jak dziś wygląda i co robi Bartek Wrona?

Bartek Wrona ustatkował się prywatnie. Ma żonę Marię, z którą doczekał się dwóch córek: 13-letniej już dziś Dalii oraz 17-letniej Amelii. Ukochana piosenkarza jest profesjonalną tancerką oraz instruktorką zumby. Swoją pasją do treningów zaraziła męża. Bartek Wrona zrobił specjalny kurs i również jest teraz trenerem. Pochwalił się tym zresztą jakiś czas w swoich mediach społecznościowych.

Bartek Wrona Facebook.com

Mimo że Bartek Wrona skupia się głównie na życiu rodzinnym oraz zumbie, czasami zdarza mu się jeszcze występować i nagrywać kolejne piosenki. Niestety nic nie wskazuje na to, jakoby miał szansę powtórzyć sukces sprzed lat, ale kto wie, może jeszcze nas zaskoczy. Bartek Wrona aktualnie pracuje nad nową płytą, która ma się ukazać jeszcze w tym roku.

Myślicie, że uda mu się jeszcze zaistnieć na muzycznym rynku?

Po więcej nowych zdjęć Bartka Wrony zapraszamy do naszej galerii.

Okupnik pokazała, co zrobiła z nią choroba. Z czym zmaga się na co dzień?

ZOBACZ TEŻ: Internautka grzmi na temat stroju ciężarnej Agnieszki Włodarczyk. Aktorka miała dosyć: To nie jest brzuch państwowy