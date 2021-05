Meghan Markle i książę Harry wkrótce zostaną rodzicami dziewczynki, a ich syn Archie będzie starszym bratem. Podobno przyszła mama zaplanowała, jak ma wyglądać poród. Jak podaje portal New Idea, Meghan pragnie nie tylko, aby odbył się w domu, ale także, by przebiegał... w ciszy.

REKLAMA

William obawia się, że Harry nie skończył jeszcze medialnymi oskarżeniami

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Meghan Markle zaplanowała specjalny poród?

Portal New Idea podaje, że Meghan Markle pragnie, by poród był jak najspokojniejszy. Ma odbyć się w domu. Osoby uczestniczące, m.in. położna czy mąż, mają milczeć, ewentualnie mówić szeptem. Ma to przynieść komfort zarówno mamie, jak i dziecku.

Meghan i Harry czują, że przeszli już wystarczająco dużo w swoim życiu i chcą zacząć od nowa ze swoją córeczką, a to oznacza zapewnienie jej możliwie najspokojniejszego przyjścia na świat - informuje anonimowe źródło portalu. - Nie będzie lekarzy, którzy będą krzyczeć "przyj Meghan" ani nic w tym stylu.

Praktyka takich porodów stosowana jest w Kościele Scjentologicznym, uchodzącym za sektę. Podobny, cichy poród przechodziła Katie Holmes, kiedy była jeszcze z Tomem Cruisem. Po narodzinach ich córeczki aktor opowiadał w mediach, że narodziny odbyły się w milczeniu. Scjentolodzy wierzą, że wypowiedziane słowa mają ogromny wpływ na rodzące się dziecko i wprowadzają złą energię. Portal New Idea poszedł o krok dalej i twierdzi, że przedstawiciele sekty chcą zrekrutować Meghan i Harry'ego. W miejscowości Ventura, w pobliżu Montecito, gdzie obecnie mieszkają, mieści się duży budynek należący do Kościoła Scjentologicznego.

Wygląda na to, że Harry i Meghan są bardziej otwarci, niż wszyscy sądzili - podaje źródło portalu.

Ida Nowakowska trzy tygodnie po porodzie zapozowała na ściance. Piękna

Para nie ukrywała, że po przeprowadzce do USA zaczęła bardzo dbać o swoje zdrowie psychiczne. Jak donosi tabloid, książę Harry podjął się terapii EMDR, polegającą na znieczulaniu i stymulowaniu gałek ocznych. Technikę tę stosuje się w stanach stresu pourazowego. Natomiast jego żona stosuje podobno techniki dotyku Reiki, która polega na uzdrawiającej sile dotyku, na sobie i dwuletnim synu. Zdaniem portalu para otwiera się na coraz nowsze doświadczenia i korzysta z metod popularnych wśród celebrytów z Hollywood. Czy kolejnym krokiem będzie przystąpienie do nowego "kościoła"?