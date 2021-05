To miał być zwykły program informacyjny na żywo. Teraz argentyński news jest cytowany we wszystkich mediach społecznościowych. Jedna z prezenterek, która miała poinformować na wizji o śmierci 81-letniego Williama "Billa" Shakespeare (Brytyjczyka, który jako pierwszy otrzymał szczepionkę na COVID-19), pomyliła go z zupełnie innym Shakespearem, chyba nawet bardziej znanym. Mężczyzna zmarł po długiej chorobie, ale o jego śmierci mówiono w mediach na całym świecie. Zbieżność imion i nazwisk sprawiła, że argentyńska dziennikarka zaczęła opowiadać śmierci Williama Shakespeara, którego dzieła zna cały świat.

Prezenterka argentyńskiej telewizji o śmierci Williama Shakespeara

Prezenterka z pełną powagą zaczęła mówić o zmarłym. Kiedy rozprawiała o tym, że "człowiek ten był jednym z najważniejszych pisarzy anglojęzycznych", w tle wyświetlano materiał o Williamie "Billu" Shakespeare z Wielkiej Brytanii.

Przychodzimy z informacją, która sprawi, że zaniemówimy z powodu wielkości tego człowieka. Mówimy o Williamie Szekspirze i jego śmierci - mówiła na wizji Noelia Novillo.

Kontynuowała, mieszając obie historie.

Jak wszyscy wiemy, był jednym z najważniejszych pisarzy anglojęzycznych - dla mnie był mistrzem. Tutaj również. Był pierwszym człowiekiem, który otrzymał szczepionkę na koronawirusa. Zmarł w Anglii w wieku 81 lat - oznajmiła argentyńska prezenterka.

Dodała również, że dzieła "Romeo i Julia" czy "Makbet" znają wszyscy i są to arcydzieła zmarłego. Nie trzeba było długo czekać, aby w sieci zawrzało. Na Twitterze pojawiły się memy i żarty internautów.

Mówią, że taki był wielki, a od 400 lat nic nie napisał. Przeceniony.

Shakespear rano dowiedział się, że zabił go Channel 26 - napisali internauci na Twitterze.

W końcu po wywołanym zamieszaniu prezenterka zabrała głos na temat swojej wpadki. W rozmowie z Radio Mitre tłumaczyła, że nie wierzy w to, że zmarłym był dramaturg William Shakespear, ale na wizji zwyczajnie się pomyliła.

Źle się wyraziłam. Pominęłam kropkę, przecinek i kilka nawiasów - powiedziała Noelia Novillo.

Dodała także, że ludzie źle odebrali newsa, bo "interpretują wszystko, jak chcą". Przypomnijmy, że pisarz William Shakespear zmarł w 1616 roku.