W niedzielę TVP zorganizowała koncert "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - The Best of Krzysztof Krawczyk". Polscy artyści zaśpiewali jego utwory, tym samym oddając hołd zmarłemu 5 kwietnia Krzysztofowi Krawczykowi. Wydarzenie miało miejsce w Opolu, gdzie na trybunach zasiadło 900 osób, a wśród nich Andrzej Kosmala. Niestety, wedle ustaleń informatora Plotka, doszło do groźnego wypadku, w którym ucierpiał. Mężczyzna trafił do szpitala.

REKLAMA

Syn Krzysztofa Krawczyka ma kolejny problem. Tym razem chodzi o jego opiekuna

Zobacz wideo Za Krzysztofem Krawczykiem będziemy tęsknić wszyscy. Piosenki niektórych twórców nigdy się nie starzeją

Andrzej Kosmala miał wypadek! Z rozbitą głową trafił do szpitala

Trwa koncert poświęcony Krzysztofowi Krawczykowi. Widzowie, którzy nie mogą być na miejscu, w Opolu, oglądają go na antenie TVP. Tomasz Kammel przywitał ze sceny kilka osób blisko związanych z Krawczykiem, w tym m.in. Andrzeja Kosmalę, którego mogliśmy zobaczyć na widowni. Okazuje się, że chwilę później doszło do wypadku. Wieloletni przyjaciel i menedżer muzyka potknął się i spadł ze schodów. Przybyła po niego karetka i zabrała do szpitala.

Niósł napój i się potknął. Uderzył centralnie głową w schody przy wejściu do amfiteatru. Karetka na sygnale zawiozła go w czasie koncertu do szpitala - zdradza jeden z pracowników TVP, który pracuje przy koncercie.

Edyta Górniak wspomina Krzysztofa Krawczyka. Wypowiedziała się także o jego żonie

Na ten moment nie wiemy, w jakim stanie jest Kosmala, mamy jednak wielką nadzieję, że wszystko skończy się dobrze i szybko wróci do pełni zdrowia.

Zobacz też: Syn Krzysztofa Krawczyka będzie się sądził z macochą. Demska-Olbrychska zabrała głos. "Intymna i przykra sprawa"