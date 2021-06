Piękne złote loki to znak rozpoznawczy Magdy Gessler. Okazuje się, że restauratorka jednak nie zawsze cieszyła się tak bujną fryzurą. Nim na jej głowie pojawiła się charakterystyczna burza loków, gospodyni "Kuchennych rewolucji" czasami prostowała włosy.

'Przyjmując mnie do pracy, zapytała o moje imię, znak zodiaku oraz o to, jakich perfum używam. To pytanie zwaliło mnie z nóg. Byłem wtedy na studiach, znałem różne dziewczyny, ale żadna inna nie zafascynowała mnie tak jak Magda. Zakochałem się' - opowiadał później Diakowski. Fot. Maciej Zienkiewicz / AG

Te gwiazdy przefarbowały się i zrozumiały, że popełniły ogromny błąd

Gwiazda z czasem nauczyła się także, jak dbać włosy - by się nie puszyły, zachowywały piękną definicję loków, oraz mocny skręt. Włosy kręcone potrzebują szczególnej pielęgnacji. Trzeba mocno je odżywiać i nawilżać, zwłaszcza te cienkie i z tendencją do rozdwajających się końcówek. Jak to zrobić? Oczywiście dużą rolę odgrywają tu odżywki i maski do włosów - wczesywane, a później wgniatane, są pierwszym krokiem, by zadbać o kondycję włosów, a w przypadku loków podbić ich skręt. Szczególne odżywienie zapewni metoda OMO (odżywka - mycie - odżywka).

W przeszłości Magda Gessler eksperymentowała także z rudym kolorem włosów. Tutaj na zdjęciu z 1999 roku. Akpa

Loków nie rozczesujemy

Joanna Liszowska również jest szczęśliwą posiadaczką pięknych loków. Niestety, aktorka czasem walczy ze skrętem i pojawia się na ściankach w wyprostowanych włosach. Te rozczesane puszą się (posiadaczki kręconych włosów, powinny czesać je jedynie podczas mycia i to najlepiej za pomocą specjalnego grzebienia z szeroko rozstawionymi ząbkami) i próbują powrócić do swojej pierwotnej formy. Loki często pozwalają też ukryć niedoskonałości pojawiające się na końcówkach włosów.

Joanna Liszowska KAPIF

Masz cienkie włosy? Zakręć loka

Jeśli masz cienkie włosy, to loki prawdopodobnie sprawią, że fryzura będzie wyglądała na o wiele bardziej gęstą. By nadać im objętości, pamiętaj o myciu skóry głowy rozwodnionym i spienionym szamponem. By uniknąć efektu przyklapniętych włosów, zrezygnuj z owijania mokrych włosów w ręcznik (po myciu delikatnie odciśnij nadmiar wody w bawełnianą koszulkę i pozwól wyschnąć włosom naturalnie lub przy użyciu chłodnego nawiewu z suszarki). Cienkie włosy możesz pogrubić za pomocą ziół, takich jak henna czy cassia (pamiętaj, że koloryzują też włosy). Możesz też nadać im objętość i próbować wydobywać ich skręt za pomocą stylizatorów (odżywka bez spłukiwana, a później odpowiedni żel lub krem do włosów kręconych). Podejrzewamy, że taką właśnie metodę obrała Dorota Szelągowska. I choć prezenterka w obu fryzurach wygląda dobrze, to jednak już na pierwszy rzut oka widać, że loki dodają gwieździe efektu naturalności.

Dorota Szelągowska Fot. Instagram/ dotindotin ; Kapif

Katarzyna Chłopek na początku swojej kariery zachwycała burzą loków. Gwiazda "M jak miłość" coraz częściej jednak stawia na proste włosy. Tak mocny skręt, jakim się cieszy, trudno jest rozprostować i ujarzmić. Aktorka prawdomównie stawia więc na treściwe odżywki, które mają dociążyć jej włosy (posiadaczkom cienkich włosów poleca się raczej te o delikatniejszej konsystencji) oraz szampony i stylizatory zawierające silikony. Podobnie jak w przypadku Doroty Szelągowskiej, uważamy, że Katarzynie Cichopek bardziej pasują loki. Kręcone włosy sprawiają, że aktorka wygląda naturalnie i dziewczęco.

Katarzyna Cichopek Kapif

A wam, w której wersji gwiazdy podobają się bardziej?