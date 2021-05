Na koncercie w TVP poświęconym Krzysztofowi Krawczykowi pojawiły się największe polskie gwiazdy, które wykonały utwory muzyka. Na scenie mogliśmy usłyszeć m.in. Sylwię Grzeszczak, Edytę Górniak, Marylę Rodowicz oraz Łukasza Zagrobelnego.

REKLAMA

Edyta Górniak wspomina Krzysztofa Krawczyka. Wypowiedziała się także o jego żonie

Gwiazdy zaśpiewały dla Krzysztofa Krawczyka. Wdowa ze łzami w oczach, Kukulska wyglądała jak Anna Jantar

Koncert poświęcony śp. Krzysztofowi Krawczykowi miał miejsce na deskach opolskiego amfiteatru i został wyemitowany na antenie TVP. Podczas wydarzenia widzowie usłyszeli przeboje wokalisty w orkiestrowej aranżacji Tomka Szymusia. Natalia Kukulska wykonała utwór "To, co dał nam świat", który skomponował dla Krawczyka jej tata w 1979 roku. Tuż po tragicznej śmierci Anny Jantar zdecydowano, że piosenka będzie hołdem dla niej. Teraz wykonała ją jej córka, która nie tylko po mistrzowsku poradziła sobie na scenie, ale podczas występu do złudzenia przypominała mamę.

Natalia Kukulska TVP

Natalia Kukulska TVP

Anna Jantar Anna Jantar, archiwum

Na scenie mogliśmy oglądać także Marylę Rodowicz, która zaśpiewała "Rysunek na szkle". Zaprezentowała się nietypowej kreacji - na materiale miała napisane słowa piosenki. Po występie pożegnała muzyka.

Żegnaj, Krzysztofie - dodała.

Tuż po niej pojawił się dawno niewidziany Piotr Kupicha znany z zespołu Feel. Artysta przez lata wcale się nie zmienił. Wykonał utwór "Tylko ty, tylko ja".

Piotr Kupicha TVP

Na widowni mogło pojawić się 900 widzów. Wśród nich byli też m.in. Ewa Krawczyk i Andrzej Kosmala. Wdowa po śp. muzyku nie kryła łez wzruszenia.

Ewa Krawczyk TVP

Andrzej Kosmala TVP

Spór syna Krzysztofa Krawczyka i jego żony nie gaśnie. Pomóc ma biskup

Więcej zdjęć z koncertu znajdziecie w naszej galerii.

Zobacz też: Kim jest syn Krzysztofa Krawczyka? Życie go nie rozpieszczało. Krzysztof Igor przeżył wypadek i rozłąkę z matką. Teraz nie ma za co żyć