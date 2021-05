Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są obecnie szczęśliwymi rodzicami dwóch córek. Zapowiedzieli jednak, że marzy im się jeszcze większa rodzina, natomiast aktualnie skupiają się na organizacji ślubu, który zgodnie z planem ma odbyć się w przyszłym roku. Influencerzy śnią o hucznej, góralskiej imprezie, a rozchwytywaną salę weselną musieli rezerwować jeszcze przed zaręczynami. Obecnie jednak zdecydowali się uregulować inną kwestię - zadbali o to, by młodsza córka, Nela, dołączyła do wspólnoty Kościoła. W niedzielę przyjęła sakrament chrztu.

REKLAMA

Zobacz wideo Młodsza córka Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego reaguje na narodziny siostry

Jan Dąbrowski pokazał reakcję córki, gdy dowiedziała się, że jest starszą siostrą. Sama słodycz!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski ochrzcili córkę. Zorganizowali przyjęcie i zadbali o każdy szczegół. Babeczki to cudo

Młodsza pociecha Sylwii Przybysz i Janka Dąbrowskiego, która przyszła na świat w marcu, została ochrzczona. Dumna mama pochwaliła się zdjęciami z uroczystości.

Chrzest święty małego aniołka - czytamy pod nowym postem Sylwii.

Po mszy rodzice świętowali to ważne wydarzenie w gronie najbliższych. Zadbali o to, by, jak przystało na influencerów, dekoracje idealnie komponowały się ze słodkimi przysmakami. Na stole pojawiły się niewielkie babeczki z białymi kokardami, różyczkami i krzyżami.

InstaStory Sylwii Przybysz instagram.com@sylwiaprzybysz

Goście mogli wybierać z kilku różnych słodkości - od niewielkich bez, po przysmaki w kształcie lodów z anielskimi skrzydłami.

Zobacz też: Sylwia Przybysz zdradza drugie imię córki. Planuje też kolejne dzieci. Ile? "Marzymy o dużej rodzinie"

InstaStory Sylwii Przybysz instagram.com@sylwiaprzybysz

InstaStory Sylwii Przybysz instagram.com@sylwiaprzybysz

InstaStory Sylwii Przybysz instagram.com@sylwiaprzybysz

Na jednym ze zdjęć mogliśmy zobaczyć także starszą córkę Przybysz i Dąbrowskiego, Polę. W tle było widać wszystkie dekoracje - para postawiła na jasną, pudrową kolorystykę.

InstaStory Sylwii Przybysz instagram.com@sylwiaprzybysz

InstaStory Sylwii Przybysz instagram.com@sylwiaprzybysz

Sylwia Przybysz postawiła na totalna metamorfozę włosów: To coś zwariowanego