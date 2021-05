W lutym 2021 roku Beata Tadla zaskoczyła fanów, publikując ślubne zdjęcia (POLECAMY: Beata Tadla wyszła za mąż! Dziennikarka pokazała zdjęcia ze ślubu. Patrzymy na suknię. Piękna). Okazało się, że po całkiem krótkiej znajomości z wiceprezesem zarządu ds. pracowniczych w spółce skarbu państwa Enea Operator Michałem Cebulą, dziennikarka zdecydowała się po raz trzeci wyjść za mąż. Teraz zadebiutowała z nim na ściance. Jak mężczyzna odnalazł się w blasku fleszy? Naprawdę dobrze.

Zobacz wideo Beata Tadla o kolegach dziennikarzach: "Nasza branża obfituje w osoby, które nie wiedzą, czym jest kręgosłup moralny"

Beata Tadla debiutuje z trzecim mężem na ściance w operze. Starał się uśmiechać

29 maja w Warszawskiej Operze Kameralnej odbyła się premiera spektaklu "Don Giovanni". Gościem specjalnym wydarzenia była między innymi Beata Tadla, która na ściankę zabrała męża. Michał Cebula postawił na kraciasty garnitur i prezentował się naprawdę dobrze. Starał się nawet uśmiechać. Dziennikarka była w swoim żywiole i w blasku fleszy czuła się jak ryba w wodzie. Postawiła na czarną sukienkę oraz długą marynarkę ze złotymi dodatkami.

Beata Tadla, Michał Cebula East News

Trzeba przyznać, że Beata i Michał pasują do siebie. Zaskakiwać może natomiast fakt, że pojawili się razem na medialnym wydarzeniu i pozowali fotoreporterom do zdjęć. Tadla jeszcze kilka miesięcy temu nie chciała zdradzać, z kim się spotyka, a o jej nowym związku poinformowali paparazzi, publikując wymowne ujęcia pary. Myślicie, że będzie nam dane podziwiać to małżeństwo na ściankach w przyszłości?

Jak już wspomnieliśmy, Michał Cebula to trzeci mąż dziennikarki. Za pierwszego wyszła, kiedy była jeszcze nastolatką. W latach 2001-2014 mężem Beaty Tadli był natomiast Radosław Kietliński, z którym ma syna, Janka.