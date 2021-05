Agnieszka Woźniak-Starak stara się utrzymywać kontakt z fanami, dlatego też na instagramowym koncie publikuje wiele treści. Ostatnio na przykład pochwaliła się zawartością kosmetyczki oraz zdradziła, jakich szminek używa. Tym razem pozuje na parapecie w letniej stylizacji i czeka na wiosnę. Fani zachwycili się jej butami.

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak o hejcie

Agnieszka Woźniak-Starak siedzi na parapecie i "czeka na wiosnę". Fani patrzą na buty z siatki. "Epickie. Kozackie. Sztos!"

W niedzielę wczesnym popołudniem na Instagramie Agnieszki Woźniak-Starak pojawił się nowy post. Gospodyni "Dzień dobry TVN" siedzi na parapecie wewnątrz kamienicy i chwali się stylizacją. Do jasnych dżinsów dopasowała biały t-shirt, zielony kardigan oraz buty na koturnie.

A ja usiadłam i dalej czekam na wiosnę - czytamy w opisie ostatniego posta.

Uwagę internautów skradły przede wszystkim buty Agnieszki. Są wykonane z siatki i według internautek świetnie sprawdzą się w upalne dni.

Pięknie pani wygląda, super buty.

Zawsze super wyglądasz. Buty sztos! Kozackie!

Epickie!

Piękna z ciebie kobieta w każdej wersji.

To zresztą kolejny raz, kiedy jakaś część z garderoby Woźniak-Starak robi wrażenie. Jakiś czas temu na przykład paradowała pod studiem śniadaniówki TVN-u w różowych szortach. Innym razem natomiast do zwiewnej sukienki dopasowała kowbojki, na co wiele osób nie byłoby w stanie się zdecydować.

Jak oceniacie "look" gwiazdy? Inspirujący?