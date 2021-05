Milena Lewandowska-Miros od jakiegoś czasu budzi niemałe zainteresowanie. W ostatnim czasie Robert Lewandowski dodał zdjęcie z siostrą z okazji jej urodzin. O trzy lata starsza Milena obchodziła w lutym 36. urodziny. Prowadzi na Instagramie swój profil, który obserwuje już ponad 34 tysiące osób. Teraz dodała zdjęcia z wesela, na którym wraz z mężem bawili się jako goście.

Siostra Roberta Lewandowskiego na weselu. Jak się prezentowała?

Siostra Roberta Lewandowskiego w tym uroczystym dniu postawiła na bardzo modną stylizację nawiązującą do stylu retro. Miała kombinezon z długim rękawem w kolorze ecru w czarne groszki. Przy głębokim dekolcie zdobi go kopertowa zakładka. Na dole znajduje się ciemny nadruk z fioletowymi i czerwonymi piórkami. Do tego założyła czerwoną, jednorzędową marynarkę. Pogoda sprzyjała, dlatego na uroczystość wybrała czarne sandały na słupku. Całości dopełniała mała czarna torebka z rączką. Milena Lewandowska-Miros dodała także delikatną ozdobę na włosy - dwie perłowe spinki.

Jej mąż założył tego dnia granatowy garnitur, zapewne ze swojej własnej firmy. Nie wszyscy wiedzą, że Radosław Miros jest właścicielem marki odzieżowej szyjącej męskie garnitury. Marka ma własne butiki. Stylizacje spodobały się internautom.

Klasa - napisała jedna z obserwujących profil Mileny.

Siostra Roberta Lewandowskiego wraz ze swoim mężem, podobnie jak brat, ma dwoje dzieci - sześcioletniego Leona, którego ojcem chrzestnym jest piłkarz, oraz roczną córkę. Ta urodziła się w podobnym czasie, co Laura Lewandowska.