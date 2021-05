Marcin Prokop słynie ze swojego poczucia humoru. Dziennikarz dodał na swoim profilu na Instagramie zdjęcie wykonane wiele lat temu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jego wyraz twarzy oraz towarzysząca mu strzelba.

Marcin Prokop dodał zdjęcie bez zarostu

Prezenter postanowił zażartować z samego siebie. Opublikował swoje zdjęcie sprzed kilkunastu lat. Nie ma na nim zarostu, za to na ramieniu trzyma strzelbę.

Młody strzelec wyborowy, a może raczej - wnioskując z miny - po "wyborowej" - podpisał kadr.

Minę rzeczywiście ma nietęgą, jednak fanom ujęcie przypadło do gustu. Przyzwyczaili się już, że na profilu dziennikarza nie ma zdjęć jak z żurnala. Również zaczęli w żartobliwy sposób opisywać to, co zobaczyli.

W tym dniu Marcinek z samego rana pierwszy raz się ogolił.

Od lat jestem fanką pańskiego poczucia humoru. Klasa sama w sobie.

Stanowczo stwierdzam, że z wiekiem przystojniejesz.

Marcin Prokop jest jak wino - piszą internauci na profilu dziennikarza.

Niektórzy byli wręcz zdziwieni, że to Marcin Prokop. Wygląda zupełnie inaczej niż obecnie.

Marcin Prokop od 2007 roku prowadzi program śniadaniowy "Dzień dobry TVN" u boku Doroty Wellman. Prowadzi także popularny show "Mam talent" w tej samej stacji. Nowa edycja pojawi się na ekranach już jesienią. W tym roku nie zobaczymy jednak partnerującego mu do tej pory Szymona Hołowni, który wybrał karierę polityczną. Zamiast tego obok Prokopa pojawi się nowy prowadzący, wyłoniony w drodze castingu. Kto to będzie? Przekonamy się już niedługo.

