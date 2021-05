Księżna Kate od lat jest uznawana za ikonę stylu. Zawsze wybiera proste, ale efektownie stylizacje i doskonale prezentuje się podczas publicznych wystąpień. Chyba nie było nigdy mowy o modowej wpadce Kate, albo jej stroju niedopasowanym do okoliczności. Zawsze wszystko jest w punkt. Tak było i teraz, kiedy żona Williama udała się na szczepienie przeciwko COVID-19. Zaskoczyła jednak spodniami.

REKLAMA

Księżna Kate w czwartej ciąży? Najnowsze zdjęcia podsycają spekulacje

Zobacz wideo Księżna Kate to mistrzyni "modowego recyklingu". Niektóre kreacje miała na sobie 3 razy! Oto jej ulubione zestawy

Księżna Kate w jeansach

Kate kocha eleganckie, pełne klasy i szyku elementy garderoby. Są jednak sytuacje, kiedy sukienka i szpilki nie sprawdzą się podczas wypełniania różnych zawodowych obowiązków. Wówczas księżna wybiera nieco mniej formalne stroje, jednak nigdy nie jest to typowo sportowy styl. Nawet jeśli zamienia sukienkę czy spódnicę na spodnie, a szpilki odkłada na półkę i sięga po trampki, to efekt końcowy zawsze jest bardzo casualowy. I w takich odsłonach księżna Cambridge zaprezentowała się już kilka razy.

Podczas ostatniego wyjścia do londyńskiego Science Museum, gdzie otrzymała swoją pierwszą dawkę szczepionki COVID-19, zaskoczyła swoim strojem. Księżna Kate wybrała prążkowaną bluzkę z krótkim rękawem, a do tego... jeansy! Żona księcia Williama w takich spodniach to naprawdę rzadkość! Do tej codziennej stylizacji dobrała niewielkie kolczyki i sporych rozmiarów pierścionek z niebieskim oczkiem. Niestety na dostępnych w sieci zdjęciach nie widać, jakie buty miała na sobie Kate. Być może postawiła na jakieś białe trampki albo baleriny?

Jak wam się podoba księżna Kate w takiej nietypowej dla siebie wersji?

Księżna Kate w blondzie, a może z grzywką? Grafik zaszalał z wizualizacją