Olga "Kora" Jackowska była niewątpliwie jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej muzyki rozrywkowej w historii. Frontmanka zespołu Maanam cieszyła się popularnością przez ponad cztery dekady - nie tylko poprzez swoją twórczość, ale również przez zabieranie głosu w ważnych dla niej kwestiach. Wokalistka od 2013 roku chorowała na raka jajnika. Niestety, 28 lipca 2018 roku artystka zmarła. Jej postać została upamiętniona muralem na warszawskich Bielanach.

Kora Jackowska będzie miała swój mural na Bielanach

Odsłonięcie muralu z podobizną Kory zaplanowane jest na 8 czerwca - artystka właśnie wtedy obchodziłaby swoje 70. urodziny. Grafika będzie znajdować się na jednej ze ścian budynku przy ul. Żeromskiego 44/50. Autorem projektu jest ilustrator Tomasz Majewski. Jak poinformował burmistrz dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk, w dzień urodzin Kory warszawiaków czeka coś jeszcze:

8 czerwca w 70. rocznicę urodzin artystki. Wtedy też przy budynku, gdzie wykonano mural, posadzimy 320 krzewów róż.

Fani są zachwyceni projektem Majewskiego. W komentarzach pod postem burmistrza dzielnicy czytamy:

Wygląda jak żywa. Cudne to.

Powiedzieć przepiękne, to za mało.

Wspaniały prezent dla wszystkich!

Dlaczego właśnie Bielany? To właśnie w tej dzielnicy, a dokładniej przy ulicy Płatniczej 59, Kora ze swoim partnerem, Kamilem Sipowiczem, mieszkali przez blisko 20 lat. To też nie pierwszy raz, kiedy wokalistka zostanie upamiętniona właśnie w tym rejonie Warszawy. Już kilka miesięcy po śmierci odsłonięty został neon "Miłość to wieczna tęsknota", odwzorowujący pismo Kory i nawiązujący do wykonywanego przez nią utworu "Anioł".

To także nie będzie pierwszy mural Kory w Warszawie. Inne malowidło przedstawiające gwiazdę Maanamu można podziwiać przy ulicy Nowy Świat 18/20. Odsłonięte w 2018 roku wywołało ogrom pozytywnych komentarzy wśród odbiorców.

