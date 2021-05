Na początku maja na naszym serwisie wystartował nowy format. "Wybór Plotka" to interaktywny program, który jest podsumowaniem tygodniowych plotek. To widzowie wybierają, o czym chcą przeczytać! Jak to? Nasz prezenter proponuje widzom newsy, a oni wybierają, o czym chcą dowiedzieć się więcej. W każdym programie jest kilka kategorii, w każdej z nich dwa tematy do wyboru. W naszym wideo przy każdej kategorii pojawią się odsyłacze do dwóch tekstów - kliknijcie ten, który jest dla Was bardziej interesujący!

Barbara Kurdej-Szatan nie chciała zostać prowadzącą "Mam talent"? Mamy jej komentarz

Interaktywny "Wybór Plotka"

Ostatnio nasz reporter zaproponował newsy m.in. o baby boom czy związkach zagranicznych gwiazd. Tym razem ma inne kategorie: programy telewizyjne, w których powiedział o "You Can Dance" i "Mam talent". Znalazła się także kategoria Dzień Matki w sieci, a w niej do wyboru dwa teksty - jakie imię dla drugiej córki wybrała Agnieszka Kaczorowska oraz, jaki prezent dostała Małgorzata Rozenek-Majdan od jednego ze swoich synów. Z naszych artykułów możecie też dowiedzieć się, co słychać u starszych gwiazd.

Niewątpliwie szeroko komentowane są programy telewizyjne. Spore zaskoczenie związane jest zwłaszcza z "Mam talent", który po dwuletniej przerwie powróci jesienią na antenę TVN. A w show szykują się zmiany! Jednym z jurorów nie będzie Agustin Egurrola, a współprowadzącym nie będzie już Szymon Hołownia. Kto zastąpi panów? W pierwszym przypadku mamy pewność - Jan Kliment odchodzi z Polsatu i zajmie miejsce Egurroli! W drugim przypadku są pewne podejrzenia.

Kiedy Marcin Prokop poinformował na Facebooku, że zakończył przeprowadzać casting na nowego współprowadzącego show, jednak nie zdradził, kto nim zostanie, zaczęły się domysły. Internauci zaczęli spekulować, kogo prezenter mógł mieć na myśli. Wiele osób stawia na Dorotę Wellman.

Jesienią w telewizji ma pojawić się także "You Can Dance", które będzie można tym razem oglądać na antenie TVP. Już są pewne informacje o tym formacie. Okazuje się, że w roli jednego z jurorów zobaczymy kogoś, kto wcześniej nie był związany z żadnym show. To brat topowej celebrytki! O kogo chodzi? Dowiecie się z naszego wideo.

Zobacz wideo "Wybór Plotka"

"You can dance" w TVP. Czym będzie różnić się od wersji konkurencji?