Piotr Zieliński i jego żona Laura powitali na świecie syna. Dumny tata i reprezentant Polski w piłce nożnej pochwalił się zdjęciem dziecka na mediach społecznościowych.

Piotr Zieliński został ojcem. Pokazał pierwsze zdjęcie dziecka

Na wrzuconym zdjęciu, Zieliński przytula swojego syna do piersi. Piłkarz podpisał fotografię wzruszającym opisem i zdradził imię pociechy. Przy okazji podziękował także swojej żonie, Laurze Słowiak:

Pierwszy dzień reszty naszego życia. Maksymilian Zieliński. Dziękuje @lauraslowiak za te chwile.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo gratulacji od gwiazd ze świata sportu. Szczęście reprezentanta Polski podzielili m.in. Bartosz Bereszyński, Karol Linetty, Łukasz Teodorczyk, Kamil Glik, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Arkadiusz Reca, Jacek Góralski, Sławomir Peszko czy Mateusz Klich. Gratulacje pojawiły się także na profilu "Piłka łączy ludzi" na Twitterze.

Gratulację dla Piotra i Laury Zielińskich! Witaj na świecie, mały Maksiu.

Piłkarz poinformował, że zostanie tatą w grudniu podczas meczu Ligi Europy, kiedy zrobił wymowny gest "cieszynki", czyli po strzelonym golu włożył piłkę pod koszulkę. Zdjęcie z meczu z Realem Sociedad pojawiło się na instagramowym profilu zawodnika klubu SSC Napoli.

Piotr Zieliński i Laura Słowiak - historia miłości

Piotr Zieliński występuje na pozycji pomocnika we włoskim klubie SSC Napoli. Uczestniczył w mistrzostwach Europy 2016 i mistrzostwach świata 2018. Kariera to nie wszystko. Trzy lata temu oświadczył się Laurze Słowiak, która pracuje jako fotomodelka. Para na ślubnym kobiercu stanęła w czerwcu 2019 roku w Ząbkowicach Śląskich. Obecnie mieszkają w Neapolu. Żona piłkarza pochodzi z tego samego miasta, co jej mąż. Ukończyła analitykę medyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Na Instagramie śledzi ją blisko 40 tysięcy internautów.

Serdecznie gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom.