Klaudia Halejcio regularnie relacjonuje swoje życie na Instagramie. Nawet będąc w zaawansowanej ciąży nie zwalnia tempa. Ostatnio nagrywała relację, jak pędem wraca z Mazur do Warszawy, aby zgłosić się do szpitala, myśląc, że rodzi. Alarm okazał się fałszywy i przyszła mama wciąż może przygotowywać się do narodzin córki. Teraz pokazała pokój dziecięcy, który sama urządziła.

Klaudia Halejcio pokazała pokój dla dziecka, a w nim wiele pastelowych dodatków

Córka Klaudii Halejcio będzie mieszkać jak mała księżniczka. Pokój dla dziewczynki wygląda jak z bajki. W całości przeważa biel i dodatki w subtelnych kolorach. Na ścianach znalazła się tapeta w delikatny bladoróżowy wzór. Za i nad łóżeczkiem znajdują się białe sztukaterie. W pokoiku ustawiono białe łóżeczko i komodę z przewijakiem. Jest także fotel do karmienia na biegunach w odcieniu jasnej szarości. Szary i beż pojawia się jeszcze wśród maskotek, pościeli i kilku innych dodatków. Są także dwie lampy nocne - duża podłogowa oraz mała, na komodzie. Obie zostały przyozdobione kokardkami w kolorze pudrowego różu. Na jednej ze ścian zawisło także owalne lustro. Pokój prezentuje się jak z katalogu. Celebrytka od dawna pasjonuje się wystrojem wnętrz.

Jak wiecie, uwielbiam urządzać wnętrza, ale tutaj miałam nie lada wyzwanie! W końcu ma być to wyjątkowa przestrzeń dla najważniejszego człowieka w moim życiu - napisała Klaudia Halejcio na Instagramie.

Naszym zdaniem wyszło całkiem nieźle. Do porodu zostało niewiele dni. Klaudia Halejcio przyznała, że dopiero teraz odczuwa przykre dolegliwości.

Miałam szczęście, że całą ciążę pięknie zniosłam. Dopiero na samej końcówce się słabo czuję - powiedziała fanom na InstaStories.

O szczęśliwym rozwiązaniu na pewno dowiemy się już niebawem.