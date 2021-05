Agata Kulesza wzięła udział w projekcie firmy De Longhi o nazwie "Akademia Dolce Vita". W jego ramach udzieliła wywiadu, w którym opowiada o aktorstwie i swoim podejściu do zawodu. W rozmowie z Olivierem Janiakiem podzieliła się także kilkoma anegdotami z życia prywatnego. Aktorka przyznała, że jej praca jest trudna, bazuje na często skrajnych emocjach. To doprowadziło ją do problemów ze zdrowiem. Serce gwiazdy jest mocno obciążone.

Agata Kulesza ma problemy ze zdrowiem z powodu aktorstwa

Aktorka nie narzeka na brak pracy, co chwilę dostaje nowe propozycje aktorskie, a często gra w kilku produkcjach jednocześnie. To, że jest tak rozchwytywana przez branżę filmową, miało swoje konsekwencje.

To jest taki zawód. Ja mam wysoki puls spoczynkowy. Kiedyś trenowałam, skakałam na skakance. Trener mówi "Jezu, ty idziesz do 180. Stop stop, nie skacz! Musimy utrzymać 140. Ty idź do lekarza" - wspomina aktorka w wywiadzie "Akademii Dolce Vita".

Przyznała, że wówczas wybrała się do lekarza. Jednak nie usłyszała dobrych wieści.

Dziwne. Nawet jak odpoczywam mam cały czas 100. Wszyscy mówią, że to "za wysoko! Co to za serce zająca". Ja mówię, dobra, to idę do tego lekarza. Pani profesor tak na mnie spojrzała i mówi "no co ja pani powiem... Niech pani spaceruje. Ale generalnie uważam, że to jest pokłosie pani zawodu" - powiedziała Agata Kulesza.

Problemy z sercem niestety nie mijają, a stale się utrzymują.

Ja jestem strasznie zdenerwowana. Ten zawód mnie tak wyrzucił, że ja mam serce cały czas napędzone - powiedziała aktorka.

Oliwier Janiak zażartował, że wobec tego aktorka nie musi pić już kawy.

Podobno co któraś kawa ma działanie odwrotne - żartowała Kulesza. - Ale oczywiście zauważam, kiedy serce zaczyna mi walić. Wszyscy coś mamy. Ja mam akurat szybkie serce.

Agata Kulesza odniosła w aktorstwie wiele sukcesów, m.in. trzy razy zdobyła nagrodę Orła. Jest jedną z najbardziej doświadczonych aktorek swojego pokolenia. Pojawia się zarówno w największych kinowych hitach, jak i na małym ekranie. Zapewne powinna nieco zwolnić tempo.