Jak książę Harry dowiedział się o śmierci dziadka? Nie od rodziny królewskiej

Książę Harry od ponad roku mieszka w Kalifornii. Kiedy książę Filip przebywał w szpitalu, jego młodszy wnuk już od dawna nie uczestniczył w obowiązkach rodziny królewskiej. I to wcale nie rodzina, jakby się mogło zdawać, poinformowała go o tym, że jego dziadek nie żyje. Wybrała dość nieprzyjemny sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo Książę Harry pierwszy raz pokazał się publicznie od czasu ogłoszenia odejścia z dworu

Britney Spears utożsamia się z księżną Dianą? Dodała emocjonalny wpis

Książę Harry nie dowiedział się o śmierci księcia Filipa od rodziny - miał nieoczekiwanych gości

Jak informuje portal TMZ, książę Harry przeżył podwójny stres. Dlaczego? Kiedy nad ranem poinformowano o śmierci księcia Filipa, w USA był środek nocy. Rodzina królewska chciała, by młodszego wnuka zawiadomił przedstawiciel brytyjskiej ambasady w USA. Ten jednak nie mógł się dodzwonić do rezydencji księcia. Wobec tego postanowiono wysłać na miejsce policjantów. Funkcjonariusze o godzinie trzeciej nad ranem pojawili się pod bramą domu księcia Harry'ego i Meghan Markle i przekazali smutną wiadomość. Nie wiadomo, dlaczego członkowie rodziny królewskiej nie zechcieli sami przekazać tej informacji, choćby telefonicznie. Zamiast tego nasłali policję, co musiało być dość stresujące w środku nocy.

Nowe informacje o stanie zdrowia Kamila Durczoka. Jak się obecnie czuje?

Książę Filip zmarł 9 kwietnia w zamku Windsor, zaledwie kilka dni po opuszczeniu szpitala. Był mężem królowej Elżbiety przez niemal 74 lata. Książę Harry po jego śmierci wspominał, że był związany z dziadkiem. Ten zawsze miał dla niego ciepłe uczucia. Opiekował się nim i księciem Williamem po śmierci ich matki, księżnej Diany. Zabierał na przejażdżki i pokazywał, jak spędzić czas na łonie natury. To właśnie to najbardziej doceniał książę Harry, który po śmierci dziadka opublikował osobisty wpis na temat ich relacji. Śmierć księcia Filipa odbiła się na całej rodzinie. Jednak w tym przypadku, jak donosi portal TMZ, książę Harry nie mógł liczyć na wieści od rodziny.