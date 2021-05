"Lista Plotka" Medusa opowiedział o swoich gafach. "Wyciągnąłem maczugę pod kamerą"

Medusa pojawił się niedawno w naszym nowym programie. Zmierzył się z nietypowymi pytaniami i przy okazji zdradził nieco mało znanych faktów na swój temat. Jesteście ciekawi? Odpalcie nasze wideo.

Zobacz wideo Medusa o swoich gafach w Liście Plotka. "Wyciągnąłem maczugę pod kamerą"

"Lista Plotka" Medusa opowiedział o swoich gafach

Medusa został spytany o największe gafy mężczyzn. Przy okazji opowiedział o kilku swoich, w tym także o tym, że zapomniał przyjechać na czas do naszego studia. Co więcej, przyznał się do kolejnej, która dotyczyła załatwiania się w miejscu publicznym. Jakby tego było mało, zrobił to tuż przed kamerą monitoringu.

Ja ostatnio taką gafę popełniłem, bo zrobiłem to dosłownie pod kamerą. Wyciągnąłem maczugę - mówił rozbawiony przed naszą kamerą.

Co go wkurza? Okazuje się, że najbardziej denerwuje go, gdy jego dziewczyna ma zły humor i na jego transmisjach jest mało widzów. W "Liście Plotka" wymienił też kilku "zwyroli" ze świata show-biznesu, a także zdradził, czego nie potrafi robić, o czym mogliście wcześniej nie wiedzieć. Jesteście ciekawi? Zapraszamy na Listę Plotka z Medusą!