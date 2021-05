Nie żyje bułgarska aktorka Lorina Kamburova. O jej śmierci poinformowali przyjaciele za pośrednictwem mediów społecznościowych. Miała zaledwie 30 lat. Aktorka była znana głównie z ról w produkcjach z Hollywood, takich jak "Leatherface", "Szklane piekło", "Death Race: Anarchia" oraz "Doom: Anihilacja". Kobieta zmarła po ciężkim zapaleniu płuc w jednym ze szpitali w Moskwie.

Nie żyje Lorina Kamburova. Aktorka hollywoodzkich horrorów miała 30 lat

Wiadomo, że Kamburova była hospitalizowana z powodu poważnego zapalenia płuc, które spowodowane było koronawirusem. Aktorka ostatnie dni życia miała spędzić w szpitalu, gdzie do końca walczyła o przezwyciężenie choroby. Szczegóły śmierci Kamburovej nie są znane. Przyjaciel aktorki, fotograf Gennadij Awrmenko napisał w swoich mediach społecznościowych:

Dzisiaj rano przyszły tragiczne wiadomości prosto ze szpitala - naszej Lorinie nie udało pokonać się choroby.

Nie żyje Lorina Kamburova. Kim była?

Lorina urodziła się w 1991 roku w Sofii w Bułgarii. W 2014 roku ukończyła Państwową Akademię Teatralną i Filmową w tym samym mieście. Wówczas z aktorem Rosenem Penczewem założyła duet muzyczny Ross'N'Lorina. Kariera aktorska kobiety rozpoczęła się od udziału w serialu "Związki", w którym grała od 2015 do 2016 roku. Najbardziej znana jest z ról w amerykańskich horrorach "Night World", "Leatherface" oraz "Day of the Dead: Bloodline". Ostatnią produkcją filmową, w której zagrała, był film "Doom: Anihilacja" z 2019 roku w reżyserii Tony'ego Giglio.