HBO kupiło prawa do ekranizacji książki "Zatoki świń" - podaje serwis Press.pl. Autorami książki są Bożena Aksamit i Piotr Głuchowski. Scenariusz będzie dotyczył jednej z największych seksafer w Polsce.

REKLAMA

16-letnia Christina miała romans z Allenem. Farrow miała o wszystkim wiedzieć

"Zatoka świń" to historia oparta na faktach. Opowiada o procederze molestowania młodych dziewczyn w znanym sopockim klubie "Zatoka sztuki". Autorzy przyznają, że wiele szczegółów w fabule książki zmienili oraz wymyślili nowe imiona skrzywdzonym dziewczynkom. Pozostawili jedynie imię głównej bohaterki Anaid. Stała się ona symbolem tej sprawy i nie było sensu nadawać innego imienia tragicznie zmarłej nastolatce.

"Zatoka świń". Tragiczna historia z wielką seksaferą w tle

O sprawie zrobiło się głośno, kiedy 14-letnia Anaid popełniła samobójstwo. Doszło wówczas do aresztowania jej prześladowcy "Krystka". Potem na światło dzienne zaczęły wychodzić kolejne sprawy. Ujawniły się też kolejne ofiary procederu. Okazało się, że sprawa Anaid to wierzchołek góry lodowej.

Ekskluzywne kluby nocne, w nich stręczyciele oferujący seks z dziećmi. Kokaina na stołach, policjanci na bramkach. Sopot by night - tak o "Zatoce świń" pisał wydawca książki Agora.

HBO zrobi film o sopockiej seksaferze

Stacja HBO, która zakupiła prawa do książki, ma na swoim koncie już kilka ciekawych seriali nakręconych na podstawie prawdziwych historii. Nie tak dawno mogliśmy oglądać serial "The Act" o toksycznej relacji matki i córki. Dee Dee Blanchard, kobieta znęcająca się psychicznie nad ubezwłasnowolnioną Gypsy Rose, tylko po to, by wygodnie żyć z pomocy społecznej, została w efekcie brutalnie zamordowana przez córkę.

HBO nie stroni w ostatnim czasie od trudnych tematów. Stacja przedstawiła kilka szokujących filmów dokumentalnych, jak na przykład "Allen v. Farrow", czy "Leaving Neverland".

Czy "Zatoka świń" wpisze się w nurt trudnych tematów HBO?