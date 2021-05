Tom Ellis może pochwalić się bogatym doświadczeniem aktorskim. W tym zawodzie pracuje od ponad 20 lat. Jego początki nie należały do najłatwiejszych. Zazwyczaj grywał role drugoplanowe, ale dzięki uporowi drzwi do Hollywood wreszcie stanęły przed nim otworem. W sieci można natrafić na zdjęcia aktora z czasów młodości, gdy grał swoją pierwszą rolę telewizyjną. Trzeba przyznać, że Tom jest nie do poznania.

Zobacz wideo "Lucyfer" powróci z 2. częścią 5. sezonu już 28 maja. Co czeka bohaterów w nowych odcinkach?

"Lucyfer". Tom Ellis w czasach młodości

Brytyjski aktor po raz pierwszy pojawił się na szklanym ekranie w 2000 roku, w odcinku serialu BBC "Kiss Me Kate". Ellis zagrał u boku Amandy Holden i Billy'ego Nighy. Aktor miał zaledwie 20 lat i wyglądał zupełnie inaczej, niż zabójczo przystojny i szarmancki diabeł z serialu "Lucyfer".

Tak wyglądał Tom Ellis z 'Lucyfera' w wieku 22 lat Fot. kadr z serialu 'Kiss Me Kate'

Tom dostał pierwszą rolę niedługo po ukończeniu Akademii w Glasgow, gdzie studiował aktorstwo dramatyczne. Po małym epizodzie w serialu zagrał rolę we wciąż emitowanej w Wielkiej Brytanii telenoweli "EastEnders", gdzie poznał na planie swoją pierwszą żonę, Tamzin Outhwaite. Pobrali się w 2006 roku i doczekali dwóch córek, ale ich związek nie przetrwał i rozwiedli się osiem lat później w 2014 roku. Kobieta na początku nie chciała zdradzić, jakie były powody rozstania, ale z czasem przyznała, że były mąż zdradzał ją przez cały ich związek.

Aktor w 2019 roku ponownie się ożenił. Jest mężem amerykańskiej scenarzystki Meaghan Oppenheimer.

Ellis od 2016 roku gra w serialu "Lucyfer", który przyniósł mu międzynarodową sławę. Już w piątek, 28 maja na platformie Netflix pojawią się nowe odcinki piątego sezonu Lucyfera. Produkcja od samego początku cieszyła się popularnością, a fani z zapartym tchem czekają na kontynuację przygód nieziemsko przystojnego i niebezpiecznego Lucyfera Morningstara.

Bardzo się zmienił przez te lata?