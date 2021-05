Informacja o tym, że Anna Cieślak i Edward Miszczak są parą, przedostała się do mediów w kwietniu 2020 roku. Zakochani jednak nie afiszują się ze swoim związkiem, a w sieci próżno szukać ich wspólnych zdjęć z imprez branżowych, a tym bardziej takich prywatnych. Narzeczeni bardzo dbają o swoją prywatność, mimo to do mediów trafiają informacje o ich planach na przyszłość. Już jakiś czas temu pisaliśmy, że Cieślak i Miszczak myślą o ślubie. Ceremonia jednak nadal nie jest organizowana, a jak podaje nasz informator, aktorka bardzo się niecierpliwi.

REKLAMA

Edward Miszczak i Anna Cieślak pojawili się na tym samym koncercie. Te zdjęcia wiele mówią o ich relacji

Zobacz wideo Anna Cieślak: Ludzie zastanawiają się, czy będzie ich stać na dziecko. To pewnego rodzaju materializm

Anna Cieślak naciska na ślub

O tym że Anna Cieślak i Edward Miszczak planują ślub, mówi się już od roku. Nic nie wskazuje jednak na to, żeby narzeczeni podjęli chociaż pierwsze kroki związane z organizacją imprezy. Na tym, by stanąć na ślubnym kobiercu podobno zależy aktorce. Dyrektorowi programowemu TVN nie spieszno, by zmienić stan cywilny. Podoba mu się tak, jak jest obecnie.

Ania naciska na ślub. Tłumaczy Edwardowi, że już nie ma żadnych przeszkód, wszyscy ich znajomi są zaszczepieni, można więc bezpiecznie zorganizować uroczystość i wyprawić wesele. Tymczasem ukochanemu się nie spieszy, dobrze mu tak jak jest - usłyszeliśmy od naszego informatora.

Związek Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak nabiera rumieńców. Aktorka ma nową ksywkę

Annie Cieślak marzy się ślubie kościelnym

Zakochani jeszcze podobno nie ustalili kwestii związanych z intercyzą. Mówi się natomiast, że Cieślak marzy się ślub kościelny w Krakowie.

Ania bardzo by już chciała ułożyć sobie życie, poczuć się bezpiecznie w tej relacji. I marzy jej się ślub kościelny. Jest przecież panną, a Edward wdowcem, mogą więc przysięgać sobie miłość w którymś z ich ulubionych kościołów w ukochanym Krakowie - zdradza nam znajoma narzeczonych.

Czy narzeczeni jednak niebawem staną na ślubnym kobiercu? Nie wiadomo. Jedno jest pewne - informację o ceremonii będą starali się utrzymać w tajemnicy do samego końca.