Książę Filip zmarł 9 kwietnia. Jako oficjalna przyczynę śmierci podano niewydolność oddechowo-krążeniową. Książę Harry wrócił do Wielkiej Brytanii by pożegnać dziadka i to właśnie na jego pogrzebie był pierwszy raz w ojczyźnie od czasu "ucieczki" od rodziny królewskiej rok temu. Podobno zawsze mógł liczyć na wsparcie księcia Filipa, który, jak się okazuje, w testamencie był dla niego bardzo hojny. Ile dostanie Harry?

Testament księcia Filipa. Ile dostanie Harry?

Po wywiadzie Harry'ego i Meghan Markle dla Oprah Winfrey stosunki rodziny królewskiej z byłymi royalsami jeszcze bardziej się ochłodziły. Harry przyleciał jednak na pogrzeb księcia Filipa, ale nie miał co liczyć na ciepłe przywitanie rodziny. Jego konflikt z bratem, księciem Williamem, po rozmowie z Oprah tylko eskalował.

Książę Harry i Meghan w "wywiadzie stulecia" pogrążyli rodzinę królewską oskarżając ją o rasizm, brak pomocy psychologicznej czy finansowej. Wszystko to działo się na kilkanaście dni przed śmiercią księcia Filipa, który w ostatnich dniach swojego życia był świeżo po pobycie w szpitalu. Okazuje się jednak, że dziadek Harry'ego nie zmienił w ostatniej chwili testamentu i nie ukarał swojego wnuka za publiczne pranie brudów rodziny. Jak donosi jeden z brytyjskich tabloidow, mąż królowej Elżbiety pozostawił w testamencie około 30 milionów funtów i część tego majątku trafi również w ręce Harry'ego.

Jak twierdzi królewski informator, większość majątku księcia Filipa prawdopodobnie zostanie przekazana królowej i dzieciom księcia, ale Harry również może spodziewać się pokaźnej sumki. Jak zdradziło źródło w "The Sun":

Filip nie był typem osoby, która ukarałaby wnuka za złe zachowanie. Był bardzo uczciwym, zrównoważonym i uroczym mężczyzną. Nigdy nie żywił urazy - czytamy.

Jak ustalono, dzięki księciu Filipowi majątek Harry'ego znacznie się powiększy. Dzieci księcia Filipa - książę Karol, księżna Anna, książę Edward i książę Andrzej - również mogą liczyć na odziedziczenie części fortuny księcia. Podobno powiedziano im, że mogą "wziąć, co chcą" z jego bezcennej kolekcji 13 000 książek w bibliotece Pałacu Buckingham. Swoją część spadku otrzyma naturalnie również książę William.

Myślicie, że Harry przestanie skarżyć się na to, ile ma dostępnych pieniędzy?