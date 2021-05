Książę Harry razem z Oprah Winfrey wystąpili w kolejnym odcinku serialu realizowanym dla Apple + TV, "The Me You Can't See". Teraz książę przyznał, że rodziny generalnie nie rozmawiają o zdrowiu psychicznym z powodu uczucia "wstydu", co przyczynia się do pogłębienia problemu. Wbił tym szpilę rodzinie królewskiej.

